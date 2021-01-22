تقرير عبري: وزير خارجية قطر أجرى مباحثات مع نظيره الإسرائيلي بشأن غزة وإيران

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، تفاصيل مباحثات أجراها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي بشأن قطاع غزة وإيران.

وقالت قناة ”كان“ العبرية، إن وزير الخارجية القطري أجرى قبل نحو شهر محادثة مع نظيره الإسرائيلي بحث فيها التوترات في القطاع، مشيرةً إلى أنه تبع تلك المباحثات تحويل 30 مليون دولار من قطر لغزة منعًا للتصعيد.

وأوضحت القناة، وفق مصادر لم تسمها، أن المحادثات التي أُجريت هي جزء من مساعي إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها بقطر، على الرغم من عدم اتخاذ الدوحة أي خطوة علنية فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأشارت القناة إلى استضافة قطر لعدد من المسؤولين الإسرائيليين في الدوحة، بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية يوسي كوهين، وأعضاء كبار آخرين في مؤسسة الأمن.

وأضافت القناة أن“المحادثات جرت بين الوزيرين القطري والإسرائيلي خلال الانتخابات الأمريكية”، مشيرة إلى أن العلاقات الجدية بين طهران والدوحة قد تكون مهمة في ضوء نية إدارة جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي والمفاوضات مع الإيرانيين.

يذكر أن قطر تقدم شهريًا لحركة حماس في قطاع غزة 30 مليون دولار تضمن من خلالها عدم التصعيد بينها وبين إسرائيل، وذلك ضمن التفاهمات التي جرت بين الجانبين برعاية السفير القطري محمد العمادي والتي لم يكشف عنها حتى اللحظة.