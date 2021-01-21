البحرين: قطر لم تبد "أي بادرة" لحلحلة القضايا العالقة

أعلنت البحرين، اليوم الخميس، أن دولة قطر لم تبدِ أي بادرة لحلحلة قضايا عالقة بين البلدين، بعد اتفاق المصالح الخليجية الذي تم توقيعه خلال قمة العلا في المملكة العربية السعودية، ولم ترد على رسالة رسمية من المنامة بهذا الخصوص.

وقال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إن السلطات القطرية“لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات“.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية:“يبقى على قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الإستراتيجية، والإسراع بمعالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل“.

وتابع:“البحرين تؤمن بالتكامل الخليجي، ورحبت ببيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي، وقدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية“.

وأشار الوزير إلى أن البحرين“بعثت بناءً على مقررات بيان العلا، رسالة إلى قطر تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى المنامة في أقرب وقت ممكن لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلقَ من الجانب القطري ردًا“.

وتابع الزياني:“قطر لم تتخذ أية إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا فيما يتعلق بمطالبات مملكة البحرين.. نتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة، من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنًا وثباتًا“.

وشدد الزياني على أن البحرين ملتزمة ببيان العلا ”وقد أعلنت استمرار الرحلات الجوية مع قطر، كما دعت إلى التفاوض الثنائي المباشر مع الدوحة للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه“.