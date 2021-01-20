20 يناير

رويترز: الإمارات توقع اتفاقًا لشراء 50 طائرة إف-35

رويترز: الإمارات توقع اتفاقًا لشراء...

نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مصادر "مطلعة" أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة إف-35 مقاتلة، وما

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مصادر ”مطلعة“ أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة إف-35 مقاتلة، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.