رويترز: الإمارات توقع اتفاقًا لشراء 50 طائرة إف-35

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نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مصادر "مطلعة" أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة إف-35 مقاتلة، وما