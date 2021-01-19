ظريف يرحب بدعوة قطر لفتح حوار خليجي مع إيران‎

رحب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء بدعوة نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لفتح حوار خليجي مع إيران.

وكان وزير الخارجية القطري دعا في تصريحات الاثنين لتليفزيون ”بلومبرج“ دول الخليج لفتح حوار مع إيران، وأعلن عن استعداد الدوحة للتوسط في مفاوضات مع طهران.

من جهته علق ظريف على دعوة قطر وقال في تغريدة باللغة العربية: ”‏ترحب إيران بدعوة أخي الشیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی للحوار الشامل في المنطقة. هذا ما نؤكد على ضرورته وندعو إليه دائماً“.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن ”الحل لكل تحدياتنا يكمن في العمل المشترك للوصول إلى منطقة قوية“.