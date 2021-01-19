رويترز: قطر علقت نزاعا مع الإمارات في منظمة التجارة العالمية

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كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن وثيقة تفيد بأن قطر علقت نزاعا مع الإمارات في منظمة التجارة العالمية. وجاء في الوثيقة: "في إطار تسهيل تسوية نهائية ودية