19 يناير

رويترز: قطر علقت نزاعا مع الإمارات في منظمة التجارة العالمية

رويترز: قطر علقت نزاعا مع الإمارات...

كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن وثيقة تفيد بأن قطر علقت نزاعا مع الإمارات في منظمة التجارة العالمية. وجاء في الوثيقة: "في إطار تسهيل تسوية نهائية ودية

المصدر: رويترز

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كشفت وكالة ”رويترز“، اليوم الثلاثاء، عن وثيقة تفيد بأن قطر علقت نزاعا مع الإمارات في منظمة التجارة العالمية.

وجاء في الوثيقة: ”في إطار تسهيل تسوية نهائية ودية للنزاع بين الطرفين، طلبت قطر في 11 يناير (كانون الثاني) أن تعلق اللجنة عملها“.