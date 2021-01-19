وزير الخارجية القطري: حان الوقت كي تبدأ دول الخليج محادثات مع إيران

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتلفزيون بلومبرج إن قطر حثت دول الخليج العربية على الدخول في حوار مع إيران، وإن هذا هو الوقت المناسب للدوحة للتوسط في مفاوضات.

وأضاف في المقابلة التي أجريت معه أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أيضا نفس الرغبة، على حد تعبيره.

وقال الوزير القطري إن حكومته تدعم المناقشات الجارية بين إيران وكوريا الجنوبية للإفراج عن ناقلة نفط احتجزها الحرس الثوري الإيراني مطلع هذا الشهر.

وفي تعليق منفصل عن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، قال إن قطر ستسهل المناقشات إذا طُلب منها ذلك وستدعم من يتم اختياره لتلك المهمة.

وعن المحادثات المحتملة بين واشنطن وطهران قال إن بلاده تريد تحقيق الإنجاز وترغب في التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.