أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة‎

قبِل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يوم الإثنين، استقالة الحكومة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“، فقد أصدر الصباح ”أمرًا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد والوزراء“.

ويأتي ذلك بعد أيام من تقديم الحكومة استقالتها للأمير، إثر حالة التوتر بينها وبين مجلس الأمة، على خلفية إعلان 3 نواب استجواب رئيس الحكومة، بحجة ”مخالفته للدستور في التشكيل الوزاري، وهيمنة الحكومة في تكوين البرلمان“.

وكلَف الأمير، الحكومة المستقيلة، التي بلغ عمرها 35 يومًا، بتصريف العاجل من الأعمال، كل وزير في منصبه حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

وهذه الحكومة هي ثاني أقصر حكومة في تاريخ الكويت، بعد الحكومة التي تشكلت عقب الانتخابات النيابية عام 1964 والتي لم تمكث سوى 27 يومًا، واضطرت للاستقالة ”لصعوبة أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة“.

وتم تشكيل الحكومة المستقيلة برئاسة صباح الخالد، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقة بينها وبين مجلس الأمة، توترًا على خلفية التشكيل الوزاري وانتخاب رئيس البرلمان، الذي دفع نوابا لتهديد الحكومة، بعدم التعاون معها في حال عدم تجاوبها معهم، بشأن انتخاب مرشحهم لرئاسة مجلس الأمة.