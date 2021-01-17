الشيخ عثمان الخميس.. داعية التناقض؟

يرفض الداعية الكويتي المثير للجدل عثمان الخميس التكفير، ويحذر منه بشدة إذا ما تعلق الأمر بتنظيم داعش.

لكن ”الخميس“ لا يتردد أبدًا في التكفير الموجه إلى الإمارات، منكرًا وجود أي دين آخر غير الإسلام.

رغم أن ”الخميس“ يقر بنفسه ضرورة التعايش بين الأديان.

وهذا التناقض يثير التساؤلات، لكنه قد يبدو مفهومًا، فالرجل أراد توجيه موقفًا ضد الإمارات تصريحًا وتلميحًا حتى لو كان استنادًا إلى مجرد إعلان ترويجي.

نعم هنا يتحدث عن ”تمثال بوذا“، مشيرًا على ما يبدو إلى الصورة الترويجية التي نصبت كإعلان ترويجي لمتحف اللوفر أبوظبي، وما فيه من قطع أثرية تاريخية من أصقاع العالم.

أما إذا كان الشيخ يحرم الاهتمام بالآثار وعرضها، فإن ذلك يعيد إلى الأذهان ممارسات داعش الشهيرة في العراق، وسوريا.

غير أن أخطر ما صدر عن ”الخميس“ هو تشديده على ضرورة البراء من اليهود والنصارى، وهي نفس عقلية داعش.

ولم ينكر ”الخميس“ على بلاده الكويت أو أي دولة أخرى العلاقة مع دول أوروبا وأمريكا مثلًا، لكنه استحضر هذا الخطاب في هجومه الضمني على الإمارات ليقع في فخ التناقض، فهل يريد للأمة الإسلامية أن تنفصل عن العالم وتنعزل عنه، بينما هو ينتظر الجرعة الثانية من لقاح كورونا الذي أنتجته شركة يديرها النصارى؟!