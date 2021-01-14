ردا على "الجزيرة".. البحرين تنفي وضع محكوم بالمؤبد في العزل الانفرادي

قالت وزارة الداخلية في البحرين، اليوم الخميس، إن ما جرى تداوله من قبل قناة الجزيرة القطرية، حول وضع النزيل زهير جاسم محمد عباس (40 عاما) والمحكوم بالمؤبد في عدد من القضايا الإرهابية في عزل انفرادي ”غير صحيح“.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن ”كل ما نشر في هذا الشأن غير صحيح، وإن المذكور ليس في عزل انفرادي، وإن ظروف جائحة كورونا اقتضت وقف الزيارات والاستعاضة عنها بالاتصال المرئي، حيث إن لأي نزيل الحق في 3 اتصالات أسبوعيًا، إلا أن المذكور يرفض الاتصال بأهله وذويه، وكان آخر اتصال مرئي له بتاريخ 7 يوليو 2020“.

وأكد البيان أن ”الحالة الصحية للمذكور طبيعية، ويحصل على كافة الحقوق المقررة، كبقية النزلاء في إطار تطبيق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية وتسري عليه كافة القواعد والأنظمة التي تسري على جميع النزلاء دون استثناء“.

وكشفت الوزارة عن قيامها ”بدعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من قبيل الشفافية، لزيارة النزيل والتأكد من حالته، مضيفة أنها تقوم بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل شفافية ونزاهة، تجاه أي نزيل، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى أي شائعات مغرضة“.