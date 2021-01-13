رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة لأمير البلاد

قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قدم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء أمس، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

وتم تشكيل الحكومة برئاسة صباح الخالد منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وشهد التشكيل الحكومي تغييرات واسعة، أبرزها عودة وزارة الداخلية إلى الأسرة الحاكمة.

ومنذ تشكيل الحكومة، شهدت العلاقة بينها وبين مجلس الأمة الذي تجاوز عمره الشهر، توترا على خلفية التشكيل الوزاري وانتخاب رئيس البرلمان، الذي دفع نوابا لتهديد الحكومة بعدم التعاون معها في حال عدم تجاوبها معهم بشأن انتخاب مرشحهم لرئاسة مجلس الأمة.