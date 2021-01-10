البحرين تدين توقيف قطر لبطلها سامي الحداد

أدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، اليوم الأحد، توقيف بطل كمال الأجسام البحريني، سامي الحداد، وبحرينيين آخرين من قبل السلطات القطرية، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا.

وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينة الرسمية إنها ”تعرب عن استنكارها الشديد لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف سامي الحداد، بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية“.

وأضافت الوزارة أنها ”تدعو السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن سامي الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق“.