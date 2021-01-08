بالفيديو.. تفاعل واسع مع طفل كويتي زار قبر الأمير صباح لإبلاغه بالمصالحة الخليجية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه طفل قيل إنه كويتي، وكان جالسا عند قبر الأمير الراحل صباح الأحمد، لإبلاغه بالمصالحة الخليجية.

ورصد المقطع حديث الطفل وهو يبشر أمير دولة الكويت الراحل بقوله: ”السلام عليكم يا يوبا أبشرك يا أبو قلب كبير.. أبشرك بأنه قد انزاحت الغمة عن إخواننا في شعب الخليج والحمد لله يا أبي وجعلها مثل ما كنا شعب واحد“.

وأضاف الطفل: ”وهذا كله بفضل الله تعالي وبفضل جهودك وأبونا نواف الخير أكمل مسيرتك الله يرحمك يا أبونا صباح والله يحفظك يا أبونا نواف والله يديم المحبة بين شعب الخليج“.

طفل كويتي مخاطبا المغفور له صباح الأحمد ومطمئننا له بأن #المصالحة_الخليجية

انتهت وأن الخليج عاد كما كنتم تسعون له وأن الشيخ نواف الأحمد أكمل المشوار بمصالحتهم. حب الخليج بات هاجس للجميع الصغير قبل الكبير.

الله واكبر يا خليجا ضمنا.#المصالحة_القطرية_السعودية pic.twitter.com/8uIcckCUzr — هشام الخروصي (@56hisakr) January 7, 2021

وأثار الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء في مواقع التواصل، معتبرين إياه من أكثر المقاطع المؤثرة بشأن ردود الفعل حول المصالحة التي وقعت خلال القمة الخليجية في مدينة العلا بالسعودية.

وقاد الأمير صباح الأحمد، جهودا حثيثة لتحقيق المصالحة الخليجية، قبل رحيله في سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز الـ91 عاما.