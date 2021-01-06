السجن 7 أعوام للكويتي شافي العجمي وشقيقه بتهمة تمويل "جبهة النصرة" في سوريا‎

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، بسجن الدكتور والأستاذ الجامعي شافي العجمي وشقيقه لمدة 7 أعوام، وسجن مواطن آخر 5 أعوام، وتغريمه 30 ألف دينار بتهمة تمويل ”جبهة النصرة“ السورية.

وغرَّمت المحكمة الدكتور العجمي وشقيقه بـ 700 ألف دينار (2.310 مليون دولار)، وفق ما ذكره الحساب الإخباري ”خبر عاجل“.

بسبب تمويل «جبهة النصرة»..

الاستئناف: سجن شافي العجمي وشقيقه 7 سنوات وتغريمهما 700 ألف دينار وسجن مواطن 5 سنوات وغرامة 30 ألف دينار pic.twitter.com/oqC1Ewsulz — خبر عاجل (@Breakingkw) January 6, 2021

واحتجزت النيابة العامة، مطلع العام الماضي، الدكتور شافي وشقيقه لمدة يومين، بعد اتهامهما بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وتمويل“جماعات إرهابية ومتطرفة“ في سوريا بأكثر من نصف مليون دينار.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قضت محكمة الجنايات ببراءة الدكتور شافي وشقيقه من تهمة تمويل جماعات إرهابية، وغسيل أموال.

واتُهم ”العجمي“ من قِبل واشنطن، العام 2014، بتمويل ”الإرهاب“ من خلال جمع الأموال لصالح جماعات مسلحة في سوريا، واعتُقل في الكويت في العام نفسه، وفُرضت عليه عقوبات إلى جانب اثنين آخرين إحداهما الكويتي حجاج العجمي.

وأفرجت السلطات الكويتية آنذاك عن الدكتور شافي العجمي عقب وقت وجيز من احتجازه.