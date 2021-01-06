وزير الخارجية القطري: موضوع "قناة الجزيرة" لم يطرح في قمة العلا

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن موضوع قناة الجزيرة لم يطرح في القمة الخليجية، التي عقدت في محافظة العُلا السعودية، أمس الثلاثاء.

واعتبر الوزير القطري، في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء اليوم الأربعاء، أن ”نجاح المصالحة الخليجية التي أثمرت عنها قمة العلا في السعودية، هو نجاح لكل دول الخليج، وليس لدولة بحد ذاتها… إرادة من الأطراف لحل الأزمة، وكانت عبر تفويض السعودية لتمثيل باقي الدول“.

وأوضح آل ثاني أن ”الخطوات التالية هي عودة العلاقات إلى طبيعتها ما قبل الأزمة من قبل كافة الأطراف“، مشيرا إلى أن ”القواعد المحددة لبيان العلا قواعد عامة ومبادئ رئيسية ونشرها من عدمه لم يتم بحثه“، حسب تعبيره.

ورأى وزير الخارجية القطري أن ”ظروف أزمة 2017 تختلف عن أزمة 2014، والشرخ مختلف وبالتالي التفاهمات مختلفة، ونحن لسنا في صدد أن يكون هناك شروط من دولة على دولة أخرى“، حسب قوله.

وبين آل ثاني أن أساسيات اتفاق العلا هي ”عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد أمن الإقليم… اتفقنا على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي، وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلا“.

وفي موضوع العلاقات مع طهران، لفت الوزير القطري إلى أن ”لدول مجلس التعاون رؤى مختلفة مع إيران ونريد حلولا لخفض التصعيد، ونرقب التصعيد بين أمريكا وإيران، ورسالتنا للطرفين نحن لا نريد تصعيدا أو عملا عسكريا“.