الكويت.. استقالة نائبين من لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث الجلسة الافتتاحية

أعلن النائبان في مجلس الأمة الكويتي، أسامة الشاهين وفرز محمد المطيري، استقالتهما من لجنة التحقيق البرلمانية، التي شكلها مكتب المجلس قبل أيام؛ للتحقيق بأحداث الجلسة الافتتاحية للمجلس، التي عُقدت منتصف الشهر الماضي.

وقال النائبان، ”إن تقديم استقالتهما من لجنة التحقيق هو التزام بالدستور والقانون، واحترام للأغلبية ورأي المجلس وانحياز للشعب“.

إلتزاماً بالمبدأ الدستوري وحفاظاً على تمثيل الشعب حقاً أعلن تأييدي الكامل لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، كما سبق وان تقدمت صباح اليوم بإستقالتي من لجنة التحقيق،#استجواب_رئيس_الوزراء pic.twitter.com/cOQr1j0v6t — فرز محمد المطيري (@Frz_aldaihani) January 5, 2021

وشكل مكتب المجلس، نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، وعضوية النواب: فرز الديحاني وأسامة الشاهين وهشام الصالح؛ للتحقيق بالجلسة الافتتاحية التي شهدت سجالات ومشادات عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.

واعترض عدد من نواب مجلس الأمة على تشكيل مكتب المجلس للجنة التحقيق، بدعوى ”مخالفته للوائح الداخلية لمجلس الأمة، وتجاوزه اختصاصاته، وتعديه على صلاحيات نواب المجلس، وانفراده بتشكيل اللجنة“.

وسبق أن طالب خمسة نواب بتشكيل لجنة تحقيق بأحداث الجلسة الافتتاحية للتحقيق بما سمّوه ”أحداث الجلسة الافتتاحية المؤسفة؛ لمعرفة المتسبب فيها ومحاسبة كل من له دور في الأحداث“.

وشكلت الجلسة الافتتاحية للمجلس محور حديث النواب على مدى أسابيع، لما شهدته من أحداث مثيرة من مشادات بين نواب ورئيس الجلسة بشأن إجراءات انتخابات الرئاسة التي شهدت تنافسا قويا بين المرشحين النائب بدر الحميدي والنائب مرزوق الغانم، إضافة إلى اختلاف أوراق الاقتراع التي صورها عدد من النواب المؤيدين للنائب الحميدي، والتي بدت خالية من الختم.