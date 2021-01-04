إسرائيليون يغامرون بتهريب المخدرات للاحتفال برأس السنة في دبي

أقدم العشرات من الإسرائيليين على تهريب الحشيش والماريجوانا داخل علب السجائر والجوارب للاحتفال بالعام الجديد داخل غرفهم الفندقية في إمارة دبي بدولة الإمارات بحسب قناة الأخبار العبرية الـ 12.

وقال القناة إن ”الإسرائيليين ليسوا على دراية بالعقوبات المفروضة في الإمارات على أي شخص يتم ضبطه وبحوزته مخدرات من قبل وكالات إنفاذ القانون في الدولة“.

وبموجب قانون إمارة دبي، يمكن أن يواجه أي شخص يُقبض عليه وهو يتعاطى المخدرات عقوبة تتراوح بين 20 عاما في السجن إلى الإعدام.

بدوره، قال أحد الشبان الإسرائيليين، ”بشكل عام، قمنا بتهريب بعض الحشيش والماريجوانا لحفلات ليلة رأس السنة الجديدة من أجل الانبساط والمتعة والشعور بالكيف، إنه ليس كوكايين إنه مخدرات خفيفة، واحتفلنا بشكل لائق“، مضيفا أن ”أصدقاءه أدركوا فقط عند وصولهم إلى دبي أنهم يخاطرون بعقوبة سجن طويلة إذا تم القبض عليهم مع المخدرات“.

وأفاد شاب آخر ”لقد خاطرنا لكننا جئنا للاحتفال كما يجب. فقط عندما هبطنا أدركنا أننا نخاطر لذلك كنا ندخن في غرف الفندق فقط . كنا نحتفل في الغرف وننهي كل المواد التي تم تهريبها“.

وأضافت القناة العبرية أنه ”وفقا لتقديرات مختلفة، احتفل نحو 8000 إسرائيلي بالعام الجديد في دبي من خلال مجموعة متنوعة من الحفلات على أسطح الفنادق وفي النوادي والحانات“.

وقال إسرائيلي يعيش في دبي ”هناك حفلات مجنونة لكبار الشخصيات على أسطح الفنادق. الطلب كبير من السياح الإسرائيليين. يريدون حضور جميع الحفلات البراقة دون الالتزام بالتعليمات، يعتقدون أنهم في بلد يُسمح لهم فيه بفعل ما يريدون. لم يرتدوا الأقنعة الواقية من وباء كورونا، ولم يحافظوا على إجراءات التباعد“.

وحذر إسرائيلي مقيم في دبي، من قيام مئات المفتشين المحليين بمداهمة جميع المجمعات العامة والحفلات، قائلا، ”من سيخترق التوجيهات سيدفع ثمنا باهظا. فهم لا يفرقون بين السائح والمواطن. أنصح الإسرائيليين بعدم الهراء. ومع ذلك، فقد كان لدينا سمعة سيئة أخيرا ومن الأفضل ألا ندخل في وضع لا يريدون فيه قبولنا في هذا البلد المذهل“.

إيجار شقة في تل أبيب أغلى من دبي

في غضون ذلك، أصبح معروفا أن عشرات الشبان الإسرائيليين انتقلوا إلى دبي في الأسابيع الأخيرة ووجدوا عملا هناك في الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية وإنتاج الحفلات.

فعلى سبيل المثال، استأجرت شاني غربلي، البالغة من العمر 20 عاما، وتعمل كمنتجة للأحداث في شركة Top Agency شقة مكونة من غرفتين.

وأشارت في مقابلة مع قناة الأخبار العبرية الـ 12، إلى أن ”دبي مكان رائع للشباب لتحقيق أحلامهم والمضي قدما في الحياة، لذلك قررت المجيء إلى هنا. لقد جئت لمدة شهر وأنا أفكر في البقاء هنا لفترة أطول. أي شخص يريد تحديد أهداف في الحياة والتقدم بسرعة كبيرة إلى مناصب عليا، فإن دبي هي المكان المناسب.“

كما استأجر يانيف، الذي يعمل في قطاع السياحة، شقة مكونة من غرفة واحدة مساحتها 45 مترا مقابل 500 دولار في مكان غير مركزي، لكنه قريب جدا من عمله وهو راضٍ جدا. أضف إلى ذلك بضع مئات من الشواقل فقط على نفقات المياه والكهرباء والغاز.

وأوضح يانيف أنه ”في تل أبيب، كان من الممكن أن تكلفني شقة كهذه ضعف هذا المبلغ. الحياة هنا رخيصة نسبيا ويمكنك كسب الكثير من المال أفضل من إسرائيل والتقدم في جميع أنواع الوظائف في الشركات الكبيرة وأيضا كمستقل، كل شيء هنا أسهل من إسرائيل. لا توجد ضرائب ولا بيروقراطية، ويمكنك هنا في غضون أيام تحقيق أشياء، تستغرق أشهرا وسنوات في إسرائيل“.