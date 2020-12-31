كويتية تستغيث بأمير البلاد بسبب تهديدها لإبلاغها عن قضايا فساد

وجهت مواطنة كويتية، تُدعى هدى ناصر الورع، نداء استغاثة عبر حسابها في ”تويتر“ إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، من تهديدات قالت ”إنها تعرضت لها بشكل مباشر وغير مباشر“، من قبل أشخاص لم تذكرهم بسبب ”تقديمها بلاغات إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والنيابة العامة، عن وقائع تنطوي تحتها شبهات فساد“.

🔴 نداء استغاثة 🔴

إلى سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين أتقدم إليكم وأنا إبنة الصمود بإستغاثتي هذه ورجائي كل الرجاء أن تبلغ علمكم .

إنني وكأحد بنات الكويت الغيورين قد تقدمت بعدة بلاغات للهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة ) والنيابة العامة عن وقائع .. يتبع … — هدى ناصر الورع (@Hudaalweraa) December 31, 2020

وقالت المواطنة التي تُعرِف عن نفسها بأنها (محاسب قانوني، وحارس قضائي، ومحكم، وخبير في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي) إنها ”تقدمت ببلاغات إلى نزاهة والنيابة العامة عن وقائع قد تنطوي تحتها شبهة فساد واستيلاء على أموال الدولة، وإن الدافع لذلك هو وجه الله ومصلحة الكويت“.

قد تنطوي تحتها شبهة فساد وإستيلاء على أموال الدولة ، لا أبغي من ذلك إلا وجه الله تعالى ومصلحة الكويت .

إلا أنني ومنذ تقدمت بتلك البلاغات لم أسلم من التهديدات المبطنة بأن ما أخوض فيه ستكون له تبعات سلبية على عملي ، ولم ألقى بالا لتلك التهديدات ، إلى أن فوجئت اليوم … يتبع …. — هدى ناصر الورع (@Hudaalweraa) December 31, 2020

وأوضحت المواطنة التي لم يمضِ على فتح حسابها في ”تويتر“ شهر، ”أن تقديمها للبلاغات جعلها عُرضة للتهديدات المبطنة والمحذرة لها من متابعة هذه القضايا والخوض بوقائع شبهات الفساد، لما سيطولها من تبعات سلبية وتأثير في عملها“.

بأحد الأشخاص يقوم بإيقافي ويوجه لي التهديد بشكل مباشر ، بأنني إذا ما رجعت عن السبيل الذي أخوض فيه فإن الأذى سيطولني وأولادي .

وهنا استشعرت خطورة الأمر ، ليس خوفا على نفسي فأنا فداء للكويت ، ولكن خوفا على أولادي . يتبع …. — هدى ناصر الورع (@Hudaalweraa) December 31, 2020

وزعمت المواطنة ”أن التهديدات لم تقف عند هذا الحد، حيث تم إيقافها بأحد الأماكن وتهديدها بشكل مباشر بأنها إن لم تتراجع عن هذا الطريق سيطولها وأبناؤها الأذى“.

ووصفت المواطنة، التي تشير بحسابها إلى أنها شقيقة الفنان الكويتي الراحل حمود الناصر، ما تعرضت له بالخطير، طالبةً من أمير البلاد وولي عهده حمايتها ممن وصفتهم بـ ”أيادي الشر التي تحاول العبث بمقدرات الكويت“.

فلم أجد سواكم وانتم حصن الأمان لكل كويتي .

راجية أن تشملوني بحمايتكم من كل أيادي الشر التي تحاول العبث بمقدرات وطني الكويت . ابنتكم

هدى ناصر الورع — هدى ناصر الورع (@Hudaalweraa) December 31, 2020

وتفاعل عدد من النشطاء مع حديث المواطنة، لخطورة ما تضمنه من تهديدات لها ولعائلتها، حيث طالبوها بضرورة تكليف محامٍ لإبلاغ النائب العام وحمايتها من الأذى.

يا بنتي بلغي اهلك وكلفي محامي يتصرف لحمايتك ويبلغ النائب العام !! — جمال الساير (@rayatalshaab1) December 31, 2020

حطي اسمه والمغردين ماراح يقصرون …طبعا اذا مو ممنوع ينحط الاسم قانونيا . الله معاج وقصتج قاعده تنتشر في الكويت . — 🇰🇼بنت مضاوي (@bateel3es) December 31, 2020

نتمنى بان تبلغي المخفر وان يعلم بالامر الوزير شخصيا ويتحول بلاغك للنيابه العامه وكذلك ان تبلغي اعضاء مجلس الامه بالامر حتى يستطيعون يعرفون الامر ويضع له حل مو معقوله تصل للامور لذلك ونحن في دولة المؤسسات #مجلس_الامة_2020 @MajlesAlOmmah

@moiegy@KuwaitiCM #مجلس_الوزراء — ناشطه بامور مهمه للكويت واهلها : سميره يوسف الشطي (@Sa33754083) December 31, 2020

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة كل ما يتداوله ويطرحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب التعليق الرسمي على هذه القضايا.

ويفرض القانون الكويتي على جميع المواطنين الإبلاغ عن أي قضية فساد أو شبهات بأي قطاع يكونون على علم بها، مع تأمين الحماية الكافية لهم، وإخفاء أسمائهم، ومعاقبة من يتخذ أي إجراء ضدهم.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) إلى سرية البلاغات وحماية أصحابها، يوم أمس الأربعاء، في بيان أكدت فيه ”سرية البلاغات وحماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد، وفق القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية“.

(نزاهة) تؤكد على سرية جميع البلاغات وتضمن حماية المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء رابط البيان الصحافيhttps://t.co/EU1IlyE2L3#من_أجل_الكويت#نزاهة_الكويت — هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) December 30, 2020

وأوضحت الهيئة ”أن كل من يتقدم إليها ببلاغ يتم سؤاله عن مدى رغبته في إضفاء السرية على بلاغه من عدمه، ويوقع المُبلّغ على هذه الرغبة، كما تبادر في حال لمست تعرّض أو احتمال تعرّض المبلغ أو الشاهد لأي ضغط من جهة عمله بسبب البلاغ، إلى توفير الحماية المقررة له وفق القانون“.

وأكدت ”أن لجوء بعض المبلغين للإفصاح عن تقديمهم بلاغات لها عبر منصة إعلامية نمطية أو إلكترونية، هو أمر يخص هؤلاء المبلغين وبالتبعية عليهم العبء القانوني المترتب على ذلك“.

وجاء بيان نزاهة عقب أيام من تعرضها للانتقادات من قبل بعض النشطاء، على خلفية إصدار محكمة الاستئناف حكماً بتغريم طبيبة تُدعى منال أبو حيمد مبلغ 5000 دينار (نحو 16500 دولار)، إثر تقديمها بلاغا إلى نزاهة بشأن قضية فساد أحالتها الأخيرة إلى النيابة العامة.

ورأت المحكمة أن بلاغ أبو حيمد ”كيدي ومتسرع“، بعد رفع قضية ضدها من قبل المبلغ ضدهم، طالبوها بالتعويض إثر البلاغ الذي قدمته ضدهم إلى نزاهة.