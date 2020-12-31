1 يناير

كويتية تستغيث بأمير البلاد بسبب تهديدها لإبلاغها عن قضايا فساد

كويتية تستغيث بأمير البلاد بسبب تهد...

وجهت مواطنة كويتية، تُدعى هدى ناصر الورع، نداء استغاثة عبر حسابها في "تويتر" إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، من تهديدات قالت

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

وجهت مواطنة كويتية، تُدعى هدى ناصر الورع، نداء استغاثة عبر حسابها في ”تويتر“ إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، من تهديدات قالت ”إنها تعرضت لها بشكل مباشر وغير مباشر“، من قبل أشخاص لم تذكرهم بسبب ”تقديمها بلاغات إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) والنيابة العامة، عن وقائع تنطوي تحتها شبهات فساد“.

وقالت المواطنة التي تُعرِف عن نفسها بأنها (محاسب قانوني، وحارس قضائي، ومحكم، وخبير في الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي) إنها ”تقدمت ببلاغات إلى نزاهة والنيابة العامة عن وقائع قد تنطوي تحتها شبهة فساد واستيلاء على أموال الدولة، وإن الدافع لذلك هو وجه الله ومصلحة الكويت“.

وأوضحت المواطنة التي لم يمضِ على فتح حسابها في ”تويتر“ شهر، ”أن تقديمها للبلاغات جعلها عُرضة للتهديدات المبطنة والمحذرة لها من متابعة هذه القضايا والخوض بوقائع شبهات الفساد، لما سيطولها من تبعات سلبية وتأثير في عملها“.

وزعمت المواطنة ”أن التهديدات لم تقف عند هذا الحد، حيث تم إيقافها بأحد الأماكن وتهديدها بشكل مباشر بأنها إن لم تتراجع عن هذا الطريق سيطولها وأبناؤها الأذى“.

ووصفت المواطنة، التي تشير بحسابها إلى أنها شقيقة الفنان الكويتي الراحل حمود الناصر، ما تعرضت له بالخطير، طالبةً من أمير البلاد وولي عهده حمايتها ممن وصفتهم بـ ”أيادي الشر التي تحاول العبث بمقدرات الكويت“.

وتفاعل عدد من النشطاء مع حديث المواطنة، لخطورة ما تضمنه من تهديدات لها ولعائلتها، حيث طالبوها بضرورة تكليف محامٍ لإبلاغ النائب العام وحمايتها من الأذى.

 

ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة كل ما يتداوله ويطرحه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب التعليق الرسمي على هذه القضايا.

ويفرض القانون الكويتي على جميع المواطنين الإبلاغ عن أي قضية فساد أو شبهات بأي قطاع يكونون على علم بها، مع تأمين الحماية الكافية لهم، وإخفاء أسمائهم، ومعاقبة من يتخذ أي إجراء ضدهم.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) إلى سرية البلاغات وحماية أصحابها، يوم أمس الأربعاء، في بيان أكدت فيه ”سرية البلاغات وحماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد، وفق القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية“.

وأوضحت الهيئة ”أن كل من يتقدم إليها ببلاغ يتم سؤاله عن مدى رغبته في إضفاء السرية على بلاغه من عدمه، ويوقع المُبلّغ على هذه الرغبة، كما تبادر في حال لمست تعرّض أو احتمال تعرّض المبلغ أو الشاهد لأي ضغط من جهة عمله بسبب البلاغ، إلى توفير الحماية المقررة له وفق القانون“.

وأكدت ”أن لجوء بعض المبلغين للإفصاح عن تقديمهم بلاغات لها عبر منصة إعلامية نمطية أو إلكترونية، هو أمر يخص هؤلاء المبلغين وبالتبعية عليهم العبء القانوني المترتب على ذلك“.

وجاء بيان نزاهة عقب أيام من تعرضها للانتقادات من قبل بعض النشطاء، على خلفية إصدار محكمة الاستئناف حكماً بتغريم طبيبة تُدعى منال أبو حيمد مبلغ 5000 دينار (نحو 16500 دولار)، إثر تقديمها بلاغا إلى نزاهة بشأن قضية فساد أحالتها الأخيرة إلى النيابة العامة.

ورأت المحكمة أن بلاغ أبو حيمد ”كيدي ومتسرع“، بعد رفع قضية ضدها من قبل المبلغ ضدهم، طالبوها بالتعويض إثر البلاغ الذي قدمته ضدهم إلى نزاهة.

 

 