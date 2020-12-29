واشنطن توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 4.2 مليار دولار

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع طائرات هليكوبتر أباتشي وقطع غيار لنظام باتريوت الصاروخي للكويت في صفقتين منفصلتين، قد تصل قيمتهما إلى 4.2 مليار دولار.

وذكر البنتاجون أن حكومة الكويت كانت قد طلبت شراء ثماني طائرات أباتشي إيه.اتش-64إي، وتحديث 16 طائرة أباتشي إيه.اتش-64دي إلى النسخة أباتشي إيه.اتش-64إي.

وأضاف في بيان أن قيمة صفقة طائرات الهليكوبتر قد تصل إلى أربعة مليارات دولار، بينما ستصل قيمة قطع غيار منظومة باتريوت الصاروخية والتدريب على النسخة المطورة إلى 200 مليون دولار.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون، الكونجرس بالصفقتين اليوم الثلاثاء.

وبرغم الموافقة، فإن الإخطار لا يشير بالضرورة إلى أنه قد تم توقيع عقد أو إتمام المفاوضات.