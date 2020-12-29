الكويت.. اعتراض نيابي على تشكيل لجنة تحقيق بالجلسة الافتتاحية‎

اعترض عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، الذين مضى على انتخابهم أسابيع، على إعلان مكتب المجلس تشكيل لجنة تحقيق في الجلسة الافتتاحية للدور التشريعي السادس عشر التي عُقدت منتصف الشهر الجاري، وشهدت سجالات ومشادات عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.

وعقد مكتب المجلس اجتماعه الأول يوم أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم، ليقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة التحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي وعضوية النواب فرز الديحاني وأسامة الشاهين وهشام الصالح.

أحمد الشحومي: لجنة لبحث اعتراضات النواب على «جلسة الافتتاح» ومكتب المجلس يحدد 5 يناير الجلسة المقبلة https://t.co/PR4ekdxbFQ pic.twitter.com/EBQ6AxiVCp — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) December 28, 2020

وواجه هذا القرار انتقاد واعتراض نواب برروا موقفهم بمخالفة المكتب للوائح الداخلية لمجلس الأمة وتجاوزه اختصاصاته وتعديه على صلاحيات نواب المجلس، وانفراده بتشكيل اللجنة التي قالوا ”إنه من المفترض عرض طلبات تشكيل لجنة التحقيق على المجلس في الجلسة المقبلة للبت فيها ومناقشتها والتصويت عليها“.

السيد رئيس مجلس الأمة

تعلم جيداً أن تشكيل لجان التحقيق تتم عن طريق طلب ٥ من أعضاء المجلس و تعلم جيدا ما هي اختصاصات مكتب المجلس ، فلا تتذاكى على الطلبات النيابية و أي محاولة منك أو من غيرك للعبث باللائحة و الدستور ستواجه بوقفة حازمة . — مبارك هيف الحجرف (@MHALHAJARAF) December 28, 2020

تشكيل مكتب المجلس لجنة تحقيق في أحداث جلسة الإفتتاح ماهي إلا محاولة لذر الرماد في العيون و طمس الحقائق،

يجب أن يصدر قرار من المجلس بكل ماجرى في الجلسة وإحالة المعتدين للنيابة، وقد قمت بإرسال رسالة للمجلس بكل ماحدث وللنظر فيها بالجلسة القادمة ويكون ذلك بالتصويت نداءً بالاسم. — د. بدر زايد الداهوم (@DrBaderALdahoom) December 28, 2020

وأصدر عدد من النواب المعترضين على تشكيل هذه اللجنة بياناً مشتركاً قالوا فيه ”إن الدستور منح أعضاء مجلس الأمة حق تشكيل لجان التحقيق، وإن قرار المكتب بتشكيل اللجنة تجاوز على حق النواب، معلنين رفضهم للقرار وعزمهم التحرك واتخاذ موقف بهذا الشأن للحفاظ على الحقوق الدستورية للنواب“.

نسجل اعتراضنا على هدر حقوق النواب وقيام مكتب المجلس بخرق حدود صلاحياته وتجاوز اختصاصاته وفق مابينت اللائحة سيكون لنا موقف وتحرك .. pic.twitter.com/IWTqZQsLMQ — د. حسن جوهر (@dr_hasanjohar) December 28, 2020

وسبق أن طالب خمسة نواب بتشكيل لجنة تحقيق بأحداث الجلسة الافتتاحية للتحقيق بما أسموه ”أحداث مؤسفة شهدتها الجلسة الافتتاحية، لمعرفة المتسبب فيها ومحاسبة كل من له دور في الأحداث“.

وشكَلت الجلسة الافتتاحية للمجلس محور حديث نواب ونشطاء على مدى أسابيع، لما شهدته من أحداث مثيرة من مشادات بين نواب ورئيس الجلسة بشأن إجراءات انتخابات الرئاسة التي شهدت تنافسا قويا بين المرشحين النائب بدر الحميدي والنائب مرزوق الغانم، إضافة إلى اختلاف أوراق الاقتراع التي صوَرها عدد من النواب المؤيدين للنائب الحميدي والتي بدت خالية من الختم.

ووصلت قضية الجلسة الافتتاحية إلى النيابة العامة، بعد أن تقدمت الأكاديمية شيخة الجاسم التي خاضت الانتخابات النيابية، بدعوى للنائب العام للتحقيق بانتخابات رئاسة المجلس ”لما شابها من شبهات“، وفق شكواها التي نشرتها بحسابها في ”تويتر“.