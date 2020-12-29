الكويت .. البدء بمحاكمة "شبكة فؤاد الإيراني"

تعقد محكمة الجنايات الكويتية، يوم الأربعاء، جلستها الأولى للنظر بواحدة من أبرز قضايا غسيل الأموال التي تم الكشف عنها في العام الجاري، والتي عُرفت إعلامياً بـ ”شبكة فؤاد الإيراني“ التي يرأسها فؤاد صالحي.

وتم إحالة الشبكة من النيابة العامة إلى المحكمة بعد اتهام 19 شخص بينهم صالحي وهو إيراني الجنسية، تم ضبطه قبل أشهر برفقة آخرين للتحقيق معهم بتهمة غسيل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسيل أموال بأكثر من أربعة مليون دينار (أكثر من 13 مليون دولار) مع علمهم بأنه تم الحصول عليها من جريمة الاستيلاء بغير حق على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، وفقاً لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأكدت الصحيفة ”أن المحكمة ستنظر بقضية اتهام الشبكة بغسيل الأموال، دون النظر بقضية القضاة المشتبه بتورطهم مع الشبكة، حيث باتت قضيتهم منفصلة ومحظور نشر التحقيقات فيها“.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قرر في آب/ أغسطس الماضي، إيقاف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، للاشتباه بوجود تعاملات لهم مع شبكة صالحي.

وذكر تقرير لصحيفة ”الراي“ المحلية، ”أن النيابة أسندت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم غسل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة وذخائر“، فيما أشار التقرير إلى ”أن من بين المتهمين 4 محبوسين احتياطياً، و14 مخلى سبيلهم وواحد خارج الكويت“.

وكشف التقرير ”أن المتهمين نفذوا عشرات عمليات التحويل المالية عبر حسابات مختلفة، وأصدروا شيكات عدة لإعادة صرفها نقدا وتجزئة المبالغ وتدويرها بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وكيفية التصرف فيها“.

وأفاد ”أن الإيراني صالحي استخدم مبالغ مودعة في حساباته بشراء عقارات ومركبات فارهة، فيما أجرى متهمون آخرون عمليات تحويل ونقل لملكيات مركبات فارهة بالتزوير في المحررات الرسمية“.

وتم ضبط ”شبكة فؤاد الإيراني“ منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي، بعد مداهمة شاليه بمنطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم: أربعة أفراد إلى جانب فؤاد الإيراني، منهم كويتيان، ومصري، وعراقي يحمل جنسية أوروبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية حينها من ضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي داهمتها، منها: سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة، وعدد من الصناديق يشتبه في وجود مواد مسكرة داخلها.

وانضم إلى هؤلاء المتهمين أسماء أخرى لاحقاً منهم ضباط وقضاة ومستشارين ومحامين، باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم في القضية لكشف صلتهم بها وبالمتهمين فيها ومنهم رئيس الشبكة فؤاد صالحي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في نهايات شهر آب/ أغسطس الماضي بمنع نشر التحقيقات الجارية بالقضية، وجعل التحقيق سرّيا ومنع نشر أي معلومات أو بيانات بشأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية.