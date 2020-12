سلطنة عمان تبدأ حملة التطعيم بلقاح "فايزر" (فيديو)

بدأت اليوم الأحد في سلطنة عمان المرحلة الأولى من عملية التطعيم بلقاح ”فايزر“ المضاد لفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19″، وذلك بعد وصول أول شحنة من اللقاح للسلطنة قبل أيام.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية الرسمية على ”تويتر“، فقد تلقى وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، صباح اليوم، أول جرعة من لقاح “ فايزر – بيونتيك “ المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب الوكالة، فإن تلقي الدكتور السعيدي الجرعة ”يأتي إيذانا ببدء حملة التطعيم ضد الفيروس وتأكيدا على مأمونية اللقاح“.

وكانت السلطات العمانية قد أعلنت في الـ 24 من ديسمبر الجاري عن وصول الشحنة الأولى من لقاح ”فايزر – بيونتيك“ للبلاد استعدادا لبدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

