الكويت تكشف تفاصيل اعتقال متهمين في قضية "أطفال داعش"

أعلنت السلطات الأمنية الكويتية، اليوم السبت، تفاصيل إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب الفكر المتطرف، في قضية أصبحت تعرف إعلاميا بقضية ”أطفال داعش“.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها في تويتر، إن الأجهزة الأمنية المختصة ”ضبطت شخصين من الأحداث، أعمارهما 15 عاما و16 عاما، إضافة إلى شخص ثالث أتم سن البلوغ، يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة، ويحملون الفكر المتطرف“.

وأضافت: ”تم ضبط أحد المتهمين الثلاثة، حيث أقر بتعرفه على شخص من خلال إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ودار بينهما نقاشات وحوارات تبين أنهما يحملان نفس الفكر المتطرف“.

وتابعت: ”بعد تكثيف عمليات البحث وجمع المعلومات، تم ضبط شخصين آخرين، أحدهما حدث، ويحملان نفس الفكر المتطرف، حيث تم تفتيش منزلهما والعثور داخله على أسلحة وذخائر غير مرخصة، وشعارات وأجهزة تصوير“.

وأشارت الوزارة إلى أن الموقوفين اعترفوا بما نسب إليهم من تهم، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.