جدل في الكويت بعد نشر قوات خاصة بالمجمعات التجارية

أثار قرار وزارة الداخلية الكويتية نشر عناصر من القوات الخاصة في المولات والمجمعات التجارية جدلا واسعًا في البلد الخليجي، وتساؤلات حول أسباب وخلفيات القرار.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، قد أمر، أمس الخميس، بنشر قوات خاصة في المجمعات والمولات؛ ”لفرض هيبة القانون وضبط المستهترين“، في خطوة تستهدف فرض الانضباط والالتزام بالقانون، وبث الطمأنينة والأمان في نفوس المواطنين والمقيمين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأظهرت صور متداولة عناصر من القوات داخل أحد المولات.

القرار الذي وصفه معلقون بالمفاجئ، أثار الكثير من ردود الفعل بين منتقد ومرحب ومستغرب، وسط غموض ملابسات اتخاذه.

وفي ترحيب بالخطوة، قال مغرد باسم ”اللورد“: ”قرار جيد من معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بنزول الشرطة والقوات إلى المجمعات التجارية وأماكن التجمعات لضبط الأمن،،، قواكم الله“.

قرار جيد من معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بنزول الشرطة و القوات الى المجمعات التجارية واماكن التجمعات لضبط الامن ،،، قواكم الله @Moi_kuw

#القوات_الخاصه pic.twitter.com/Nl0cNM8Wyt — ✌🏻Lorrd ✌🏻 (@KW_LORRD) December 24, 2020

وكتب ”بدر مطر“ : ”خطوه ممتازة جدا من وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح لضبط وحفظ الأمن“.

خطوه ممتازة جداً من وزير الداخلية

الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح

لضبط وحفظ الأمن 🇰🇼#القوات_الخاصة #شكراً_وزير_الداخلية pic.twitter.com/AszQm0vUN7 — BaDeR_MaTaR (@BaDeR_ALMaTaR) December 24, 2020

وقال محمد المدلج: ”أنا مع قرار نشر رجال الأمن في المجمعات للحد من الهوشات والفوضى الي زادت بالآونة الأخيرة بدال شركات الأمن المضروبه لكن مو بالشكل المبالغ فيه بالتسليح، يعني مطاعات، صاعق ممكن لكن أسلحه ليش، عيل حرس البوابات والشخصيات شيشيلون“.

#القوات_الخاصة أنا مع قرار نشر رجال الأمن في المجمعات للحد من الهوشات والفوضى الي زادت بالآونه الأخيره بدال شركات الأمن المضروبه لكن مو بالشكل المبالغ فيه بالتسليح، يعني مطاعات ، صاعق ممكن لكن أسلحه ليش ، عيل حرس البوابات والشخصيات شيشيلون. pic.twitter.com/5maMWQJnru — 穆罕默德 محمد المدلج (@Airman83) December 24, 2020

انتقادات

في المقابل عبر معلقون عن انتقادهم الصريح للقرار الأمني، مبدين استغرابهم من إقحام القوات الخاصة في منشآت مدنية بها أفراد أمن خاصون بها.

وقال حساب ”فكر من جديد“: ”قوات خاصة لشعب أعزل.. ليس شرطة بل قوات خاصة.. مجمعات تجارية .. يبيعون كوكايين مثلا ؟! فيه عصابات تتاجر بالسلاح والمواد الممنوعة في المولات ؟! حرب بين العصابات المسلحة تدار في المولات؟!! الدنيا دي انجنت ياوله كونونا .. الإرهاب العالمي باسم العلم“.

#فكر_من_جديد

🤔✋ قوات خاصة لشعب أعزل …

ليس شرطة بل قوات خاصة ..

مجمعات تجارية ..🤔 يبيعون كوكايين مثلا ؟!

فيه عصابات تتاجر بالسلاح والمواد الممنوعة في المولات ؟!

حرب بين العصابات المسلحة تدار في المولات؟!! الدنيا دي انجنت ياوله

كونونا .. الإرهاب العالمي باسم العلم https://t.co/txamX8hOEe — فَكِّرْ مِنْ جَدِيد (@brdcjijel) December 25, 2020

وكتب ”حمدان الرويعي“: ”قرار نشر القوات الخاصة بالمولات والأسواق ما صارت حتى في الدول العسكرية.. ترهيب الناس باسم الانضباط أمر غير مقبول، المولات أصبحت المكان الترفيهي الوحيد للشعب، -اليوم قوات خاصة .. بكرا تصنيع يوارنيوم بسوق الموعد“.

قرار نشر القوات الخاصة بالمولات والاسواق ماصارت حتى في الدول العسكرية..

ترهيب الناس باسم الانضباط أمر غير مقبول.

المولات أصبحت المكان الترفيهي الوحيد للشعب . -اليوم قوات خاصة ..

بكرا تصنيع يوارنيوم بسوق الموعد — حمدان الرويعي (@i7MDN) December 24, 2020

وفي نفس السياق، غرد ”خالد سلامة الحربي“ قائلا: ”السيد وزير الداخلية، وجود قوات عسكريه في المجتمع المدني يعتبر تخبطا، نحن دولة مؤسسات ودولة يحكمها الدستور والقانون، والمظاهر العسكرية في المولات التجارية تعتبر ظاهرة غريبة في المجتمع الكويتي، وليس لها داع“.

السيد وزير الداخليه

وجود قوات عسكريه في المجتمع المدني يعتبر تخبط

نحن دول مؤسسات ودوله يحكمها الدستور والقانون والمظاهر العسكريه في المولات التجاريه تعبر ظاهره غريبه في المجتمع الكويتي ليس لها داعي #مجلس_الوزراء pic.twitter.com/qBM8Sjlgc7 — خالد سلامه الحربي (@khalid_al7rbi4) December 24, 2020

وفي إشارة إلى ما يبدو أنه سبب غير معلن، وليس مجرد محاولة فرض الأمن، كتبت المغردة ”هيفاء العتيبي“ : ”كلنا نعلم ما معنى قوات خاصة وما دواعي نزولها للشارع والأماكن الحيوية…حفظ الله الكويت من كل مكروه“.

كلنا نعلم مامعنى قوات خاصه ومادواعي نزولها للشارع والأماكن الحيويه…حفظ الله الكويت من كل مكروه.. https://t.co/zQVwvZ3p6e — هيفاءالعتيبي 🌹 (@Haifa_a33) December 25, 2020

من جهتها ربطت جريدة القبس المحلية بين قرار وزير الداخلية وبين قضية القبض على مجموعة من المراهقين ”جندهم تنظيم داعش لشن هجمات في الكويت“.

ونقلت عن مصادر أمنية أن تلك الخطوة ”من باب تشديد الإجراءات للدرجة القصوى، وإحكام القبضة الأمنية على أماكن التجمعات، لمنع أي أعمال إرهابية“.