25 ديسمبر

جدل في الكويت بعد نشر قوات خاصة بالمجمعات التجارية

جدل في الكويت بعد نشر قوات خاصة بال...

أثار قرار وزارة الداخلية الكويتية نشر عناصر من القوات الخاصة في المولات والمجمعات التجارية جدلا واسعًا في البلد الخليجي، وتساؤلات حول أسباب وخلفيات القرار. وكان

المصدر: فريق التحرير

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أثار قرار وزارة الداخلية الكويتية نشر عناصر من القوات الخاصة في المولات والمجمعات التجارية جدلا واسعًا في البلد الخليجي، وتساؤلات حول أسباب وخلفيات القرار.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، قد أمر، أمس الخميس، بنشر قوات خاصة في المجمعات والمولات؛ ”لفرض هيبة القانون وضبط المستهترين“، في خطوة تستهدف فرض الانضباط والالتزام بالقانون، وبث الطمأنينة والأمان في نفوس المواطنين والمقيمين، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأظهرت صور متداولة عناصر من القوات داخل أحد المولات.

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القرار الذي وصفه معلقون بالمفاجئ، أثار الكثير من ردود الفعل بين منتقد ومرحب ومستغرب، وسط غموض ملابسات اتخاذه.

وفي ترحيب بالخطوة، قال مغرد باسم ”اللورد“: ”قرار جيد من معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بنزول الشرطة والقوات إلى المجمعات التجارية وأماكن التجمعات لضبط الأمن،،، قواكم الله“.

وكتب ”بدر مطر“ : ”خطوه ممتازة جدا من وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح لضبط وحفظ الأمن“.

 

وقال محمد المدلج: ”أنا مع قرار نشر رجال الأمن في المجمعات للحد من الهوشات والفوضى الي زادت بالآونة الأخيرة بدال شركات الأمن المضروبه لكن مو بالشكل المبالغ فيه بالتسليح، يعني مطاعات، صاعق ممكن لكن أسلحه ليش، عيل حرس البوابات والشخصيات شيشيلون“.

 

انتقادات

في المقابل عبر معلقون عن انتقادهم الصريح للقرار الأمني، مبدين استغرابهم من إقحام القوات الخاصة في منشآت مدنية بها أفراد أمن خاصون بها.

وقال حساب ”فكر من جديد“: ”قوات خاصة لشعب أعزل.. ليس شرطة بل قوات خاصة.. مجمعات تجارية .. يبيعون كوكايين مثلا ؟! فيه عصابات تتاجر بالسلاح والمواد الممنوعة في المولات ؟! حرب بين العصابات المسلحة تدار في المولات؟!! الدنيا دي انجنت ياوله كونونا .. الإرهاب العالمي باسم العلم“.

 

وكتب ”حمدان الرويعي“: ”قرار نشر القوات الخاصة بالمولات والأسواق ما صارت حتى في الدول العسكرية.. ترهيب الناس باسم الانضباط أمر غير مقبول، المولات أصبحت المكان الترفيهي الوحيد للشعب، -اليوم قوات خاصة .. بكرا تصنيع يوارنيوم بسوق الموعد“.

 

وفي نفس السياق، غرد ”خالد سلامة الحربي“ قائلا: ”السيد وزير الداخلية، وجود قوات عسكريه في المجتمع المدني يعتبر تخبطا، نحن دولة مؤسسات ودولة يحكمها الدستور والقانون، والمظاهر العسكرية في المولات التجارية تعتبر ظاهرة غريبة في المجتمع الكويتي، وليس لها داع“.

 

وفي إشارة إلى ما يبدو أنه سبب غير معلن، وليس مجرد محاولة فرض الأمن، كتبت المغردة ”هيفاء العتيبي“ : ”كلنا نعلم ما معنى قوات خاصة وما دواعي نزولها للشارع والأماكن الحيوية…حفظ الله الكويت من كل مكروه“.

 

من جهتها ربطت جريدة القبس المحلية بين قرار وزير الداخلية وبين قضية القبض على مجموعة من المراهقين ”جندهم تنظيم داعش لشن هجمات في الكويت“.

ونقلت عن مصادر أمنية أن تلك الخطوة ”من باب تشديد الإجراءات للدرجة القصوى، وإحكام القبضة الأمنية على أماكن التجمعات، لمنع أي أعمال إرهابية“.