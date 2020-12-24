قطر تزعم اختراق مقاتلات بحرينية مجالها الجوي

زعمت السلطات القطرية، اليوم الخميس، أن مقاتلات من سلاح الجو في مملكة البحرين، اخترقت مجالها الجوي، في التاسع من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، ”تضمنت الرسالة إخطارا رسميا من قبل حكومة قطر باختراق 4 طائرات عسكرية بحرينية للمجال الجوي لدولة قطر فوق المياه الإقليمية القطرية“.

وأضافت الوكالة: ”وعبرت الرسالة عن استنكار قطر بشدة لهذه الخروقات بوصفها انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تتعارض مع التزامات مملكة البحرين، وتعتبر تصعيدا يرفع من حدة التوتر في المنطقة“.

وناشدت قطر، الأمم المتحدة باتخاذ ”ما يلزم لوضع حد لهذه الانتهاكات من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين“، بحسب الرسالة.