استئناف رحلات الطيران بين أبوظبي واسطنبول الشهر المقبل

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم الثلاثاء، اسئناف رحلاتها التجارية بين أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، والعاصمة التركية اسطنبول، ابتداء من 17 يناير 2021.

جاء ذلك في بيان للشركة تلقت ”إرم نيوز“ نسخة منه.

وقالت الشركة إن ”هذه الخدمة ستبدأ برحلتين أسبوعيتين على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر المصممة بنظام الدرجتين“.

وظلت الرحلات الجوية معلقة بين المدينتين خلال الفترة الماضية رغم إعادة الفتح الجزئي عقب الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا.

ولم تذكر أي من الخطوط الجوية سبب تعليق الخدمات، إلا أنها تأتي في وقت تتدهور فيه العلاقات السياسية بين تركيا والإمارات.