قرقاش: المنصات الإعلامية القطرية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن المنصات الإعلامية لدولة قطر تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق لإنهاء أزمة قطر. وكتب الوزير