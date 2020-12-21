تشييع جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد بمقبر الصليبخات

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وصل جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى مقبرة الصليبخات في الكويت حيث سيوارى الثرى بعد وفاته عن عمر يناهز 72 عاما. وتوافد شيوخ عائلة الصباح الحاكمة بالإضافة