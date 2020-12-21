21 ديسمبر

تشييع جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد بمقبر الصليبخات

تشييع جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد...

وصل جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى مقبرة الصليبخات في الكويت حيث سيوارى الثرى بعد وفاته عن عمر يناهز 72 عاما. وتوافد شيوخ عائلة الصباح الحاكمة بالإضافة

المصدر: فريق التحرير

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وصل جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى مقبرة الصليبخات في الكويت حيث سيوارى الثرى بعد وفاته عن عمر يناهز 72 عاما.

وتوافد شيوخ عائلة الصباح الحاكمة بالإضافة إلى أعداد من المواطنين والمقيمين إلى مقبرة الصليبخات لتشييع ودفن جثمان الراحل وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الأسبق وأحد أبرز شخصيات الأسرة الحاكمة.

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ومن أبرز الحضور الشيخ ناصر المحمد الصباح.

 


وقال الديوان الأميري الأحد إن الراحل سيدفن الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

 