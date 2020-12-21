تشييع جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد بمقبر الصليبخات

وصل جثمان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح إلى مقبرة الصليبخات في الكويت حيث سيوارى الثرى بعد وفاته عن عمر يناهز 72 عاما.
وتوافد شيوخ عائلة الصباح الحاكمة بالإضافة إلى أعداد من المواطنين والمقيمين إلى مقبرة الصليبخات لتشييع ودفن جثمان الراحل وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الأسبق وأحد أبرز شخصيات الأسرة الحاكمة.
ومن أبرز الحضور الشيخ ناصر المحمد الصباح.
سمو الشيخ ناصر المحمد وحضور كبير حالياً في المقبرة لتشييع الراحل المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد#ناصر_صباح_الأحمد pic.twitter.com/a7CcI0EnXT
— مباشر نيوز (@mobashernewss) December 21, 2020
حالياً | جموع من المشيعين بإنتظار وصول جثمان الفقيد الراحل الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد في مقبرة الصليبخات..#ناصر_صباح_الأحمد_في_ذمه_الله pic.twitter.com/qNRdsMEQPh
— مفتش الكويت (@MOOFTSH) December 21, 2020
وقال الديوان الأميري الأحد إن الراحل سيدفن الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.
شاهد|
آلاف في جنازة الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد#ناصر_صباح_الأحمد pic.twitter.com/o5cj9LDE6S
— مباشر نيوز (@mobashernewss) December 21, 2020
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِه وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ
عظم الله أجوركم #ناصر_صباح_الأحمد https://t.co/2yhhbMfrLC
— محمود أشكناني (@M_Ashknaani) December 21, 2020