اختلاف في أوراق التصويت لرئاسة "الأمة الكويتي" يثير الشكوك حول مواقف بعض النواب‎

وثَق عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي الذين شاركوا يوم الثلاثاء بانتخابات رئاسة المجلس التي شهدت منافسة قوية بين النائبين بدر الحميدي ومرزوق الغانم، وانتهت بفوز الثاني بأغلبية الأصوات، أوراق اقتراعهم ونشروها عبر حساباتهم الالكترونية عقب نهاية جلسة طويلة شهدت مشادات وسجالات تتعلق بإجراءات انتخاب رئيس المجلس.

كل نائب يتحمل مسئوليته ووعوده أمام الشعب الكويتي . pic.twitter.com/Fz9RH8XAIw — د. بدر زايد الداهوم (@DrBaderALdahoom) December 15, 2020

سعود بوصليب : ( من له ثمن … لايؤتمن ) #سعود_بوصليب #لا_إصلاح_دون_محاسبة

. pic.twitter.com/qIi8cSsjCN — سعود سعد بوصليب – اللجنة الإعلامية (@saoudabusulaib) December 15, 2020

وتعمَد بعض النواب تصوير أوراق اقتراعهم بهواتفهم الشخصية عقب ممارسة حقهم بالتصويت بعد رفض طلب تقدموا به بعلنية التصويت، إلا أن اختلافاً ببعض الأوراق وفقدانها للختم الرسمي لمجلس الأمة أثار شكوكاً وجدلاً بشأن موقف بعضهم بعد أن خالف نحو 12 نائبا اتفاقا سابقا بانتخاب بدر الحميدي.

تعهدنا والتزمنا بمصلحة الشعب الكويتي

كنا ومازلنا وسنبقى منحازين للمصلحه العامة ومايصب في صالح البلاد والعباد pic.twitter.com/YqkrXIEV7u — محمد عبيد الراجحي (@mo7amed_alrajhi) December 15, 2020

أدينا الأمانة كما يجب، التزاماً بالقسم وتعهدنا والتزامنا بمصلحة الشعب الكويتي

وإن جاء الخذلان من بعض الساقطين أمام أنفسهم وأمام الأمة، وقبل ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لن يمنعنا من العمل مع الكتلة الوطنية على تحقيق كل ما يصبو له الشعب مهما كانت العوائق.

ومهما كان الثمن pic.twitter.com/T7mugpuWyH — الصيفي مبارك الصيفي (@AlsaifiAlsaifi) December 15, 2020

أدينا الأمانة كما يجب، التزاماً بالقسم وتعهدنا والتزامنا بمصلحة الشعب الكويتي

وإن جاء الخذلان من بعض الساقطين أمام أنفسهم وأمام الأمة، وقبل ذلك أمام الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لن يمنعنا من العمل مع الكتلة الوطنية على تحقيق كل ما يصبو له الشعب مهما كانت العوائق..

ومهما كان الثمن pic.twitter.com/UHHiM5rrOs — ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) December 15, 2020

وفيما بدت أوراق اقتراع بعض النواب الذين صوَتوا للنائب بدر الحميدي مختومة بالختم الرسمي، فقد بدت أوراق أخرى لصالح ذات المرشح خالية من هذا الختم ومنها ورقة النائب ناصر الدوسري والنائب عبد الله الطريجي اللذين حضرا الاجتماعات التي دعا إليها نواب أصحاب توجهات معارضة للحكومة خلال الأيام القليلة الماضية.

إلتزامنا بالاتفاق الذي تم مع الزملاء النواب في الإجتماعات التنسيقية، تم التصويت للزميل النائب بدر الحميدي. pic.twitter.com/h3lQUQTKYd — ناصر سعد الدوسري (@NasrAlDousari) December 15, 2020

التزاماً بعهدي أمام الله

وأمام أخي بدر الحميدي pic.twitter.com/QDwYSHGp5Y — د. عبدالله الطريجي (@dr_a_altraiji) December 15, 2020

وكان من اللافت إرفاق أوراق الاقتراع بملصق يتضمن أرقاما مختلفة، ليتبين ”أنها أرقام تم توزيعها من قبل مجموعة 42 نائبا اتفقوا على اختيار النائب الحميدي للرئاسة، على أن يقوم كل نائب بتصوير ورقة اقتراعه بجانب الرقم للتأكد من التزامهم بالاتفاق“، وفق ما أكدته مصادر لوسائل إعلام محلية.

التزمنا لقناعتنا ولرغبة جميع نواب الأغلبيه وليس خوف من هز صورتنا امام شعب الكويت،

وردي على الساقط أخلاقيا الذي يقول التصوير هو فعل الحريم

هذا الفعل فعل الأحرار عندما لايستطيعه عبدة الدينار والدرهم pic.twitter.com/cmyfdk5PWp — فايز غنام الجمهور (@fayezaljumhour) December 15, 2020

ورغم اتفاق أكثر من 40 نائبا على انتخاب الحميدي إلا أنه لم يحصل سوى على 28 صوتا، مقابل 33 صوتا لمنافسه الغانم، فيما تم إبطال ثلاثة أصوات لاختيارها المرشحين، ليتبين أن هنالك أكثر من عشرة نواب أخلفوا بوعدهم مع النائب الحميدي.

وتعليقاً على الاختلاف بالأوراق والمطالبة بالكشف عن أسماء النواب الذين أخلفوا وعدهم، فقد أكد النائب فايز غنام الجمهور ”أنه سيتم البحث والتحقيق بجميع الصور المتداولة“، مشيراً إلى ”قيام النائب محمد المطير بتصوير الأوراق الباطلة لمقارنتها مع الصور وكشف أصحابها“.

ردا على الاخوه الكرام جميع اوراق الاقتراع مختومه وراح يكون لنا لقاء باللجنه التنسيقيه للبحث بالصور المتداوله والتحقيق فيها

وجميع الاوراق الباطله صورها الاخ محمد المطير وراح نقارنها بالصور والفديوات الموجوده ونعرف الحقيقه — فايز غنام الجمهور (@fayezaljumhour) December 15, 2020

وقال النائب شعيب المويزري ”إن الاختلافات بين بعض الأوراق المتداولة مؤشر خطير لوجود تلاعب بانتخابات الرئاسة“، منتقداً بذات الوقت ”موقف الحكومة من التصويت ومعتبراً أنها رجحت الكفة لفوز الغانم“.

وأضاف المويزي بـ ”أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية وعدم التعاون مع رئيس الحكومة واجب“.

الإختلافات الواضحه بين بعض اوراق التصويت والتي تم نشرها في حسابات بعض النواب الشخصيه مؤشر خطير لوجود تلاعب في إنتخابات الرئاسه والسكوت عنه أخطر وسلوك الحكومه اليوم مُعيب

وثق بنا الشعب لنحمي حقوقه ولنمثله لا لنمثل عليه

اللجوء للمحكمه الدستوريه وعدم التعاون مع رئيس الحكومه واجب — شعيب المويزري (@ShuaibMuwaizri) December 15, 2020

وافتتح أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر، وهو أول مجلس نيابي يتم انتخابه بعهد الأمير الجديد، ليتم خلال الجلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان.

وسبق الجلسة الافتتاحية ثلاثة اجتماعات نظمها نواب بقصد حشد صفوفهم وتشكيل تكتلات للضغط على الحكومة ودفعها للاستجابة لمطالبهم بتغيير رئيس مجلس الأمة واختيار مرشحهم الحميدي.

وهدد هؤلاء النواب الذين تم انتخابهم في السادس من الشهر الجاري الحكومة التي تمتلك نحو 15 صوتا وتشارك بانتخاب رئيس مجلس الأمة، بعدم التعاون معها لإلزامها بعدم التصويت للغانم.

واعتبر بعض المتابعين والمحللين لنتائج الانتخابات وفوز الغانم بالرغم من المعطيات السابقة التي أشارت إلى اقتراب الحميدي من المنصب ”أنه اختراق للنواب الأربعين الذين أعلنوا عزمهم انتخاب الحميدي“.