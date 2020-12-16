إيران تعلق على اجتماع أحد مسؤوليها بمستشار بايدن في مسقط

كشف موقع إيراني مقرب من معسكر الإصلاحيين، مساء الثلاثاء، عن اجتماع سري عقد بين نائب وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، مع أحد مساعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في العاصمة العمانية مسقط.

ونقل موقع ”امتداد نيوز“ عن مصادر وصفها بـ المطلعة قولها إن ”نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتمع مع أحد مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن“، مشيرة إلى أن ”أحد أهداف الرحلة التي قام بها عراقجي إلى سلطنة عُمان يوم أمس الاثنين هو لقاء أحد ممثلي بايدن في الدولة العربية (عُمان) المنتخبة من الولايات المتحدة“.

ولم يكشف الموقع الإيراني عن هوية مستشار بايدن، فيما أقدم بعد ساعات على حذف الخبر من قناته عبر تطبيق ”تلغرام“.

وبعد نشر هذا الخبر، نفى عباس عراقجي أن تكون أحد أهداف رحتله إلى سلطنة عُمان هو الاجتماع بمسؤول أمريكي، معتبراً ما نشر في هذا الصدد مجرد ”شائعات“.

ونقلت الصحافة الإيرانية عن عراقجي قوله ”بعد رحلة استغرقت يومين إلى العاصمة الأفغانية كابول، قمت برحلة استغرقت أربع ساعات إلى مسقط يوم الاثنين لعقد الاجتماع السابع للجنة الاستشارية الاستراتيجية بين إيران وسلطنة عمان“.

وأضاف عراقجي ”عقب وصولي إلى مسقط الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين، اجتمعت مع بدر البوسعيدي وزير الخارجية سلطنة عمان، وفي 10 صباحاً بدأت اللجنة الاستشارية الاستراتيجية حتى الساعة 12:30 ظهرًا ووقعت مذكرة تفاهم، وفي الساعة 1 ظهرًا سافرت إلى عبر خطوط شركة تابان الإيرانية من مسقط إلى مدينة شيراز ثم إلى طهران“.

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني رحلته إلى سلطنة عُمان بأنها ”مكثفة ومفيدة للغاية“، مبيناً إن ”السلطنة من بين دول الخليج، لطالما كان العلاقات معها مميزة وذات أهمية خاصة“.

وكانت سلطنة عُمان قد احتضنت مفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2012 تتعلق ببرنامج النووي الإيراني، قبل أن تخرج هذه المفاوضات إلى العلن وتسفر عن الاتفاق النووي في عام 2015.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب من هذا الاتفاق عام 2018، لكن طهران تأمل بأن تعود إدارة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق بعد تلميحات وتصريحات صادرة من الأخيرة.

اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي

وفي سياق متصل، تحدثت وكالة أنباء ”تاس“ الروسية، مساء الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب سيعقد قبل نهاية العام الجاري بين وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي، وهي روسيا والصين والدول الأوروبية الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالإضافة إلى إيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله إن ”ممثلي إيران وما يسمى مجموعة P4 + 1 سيناقشون الاستعدادات لعقد اجتماع على المستوى الوزاري بين الطرفين قبل نهاية العام الجاري في اجتماع الأربعاء“.

وقال المصدر الدبلوماسي إن الاجتماع الوزاري قد يعقد فعليا قبل نهاية العام الجاري.

وسيُعقد اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمديرين السياسيين في وزارة الخارجية الإيرانية ومجموعة 5 + 1 برئاسة هيلغا شميد الأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي يوم الأربعاء عبر الانترنت.

فيما قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن ”الوفد الإيراني يرأسه عباس عراقجي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية“.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق عن الاجتماع، وتضمن جدول أعمال الاجتماع الجهود الحالية للحفاظ على الاتفاق النووي والسبل الفعالة للتنفيذ الكامل للاتفاق من قبل جميع الأطراف والاستعداد لتبادل وجهات النظر على المستوى الوزاري.