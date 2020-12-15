أمريكا تصنف جماعة سرايا المختار في البحرين منظمة إرهابية عالمية

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صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، جماعة سرايا المختار في البحرين منظمة إرهابية عالمية. وقالت الولايات المتحدة إن سرايا المختار تتلقى دعما من