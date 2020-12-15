أمريكا تصنف جماعة سرايا المختار في البحرين منظمة إرهابية عالمية

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، جماعة سرايا المختار في البحرين منظمة إرهابية عالمية.
وقالت الولايات المتحدة إن سرايا المختار تتلقى دعما من إيران، واتهمتها بالتآمر لشن هجمات على أمريكيين في البحرين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان: ”سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران مقرها البحرين، ووردت تقارير عن تلقيها دعما ماليا ولوجيستيا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني“.
وسرايا المختار تنظيم شيعي مسلح تأسس في أواخر العام 2011، ويعتمد أسلوب حرب العصابات ضد الحكومة البحرينية.
والمرجعية الفكرية لتنظيم سرايا المختار هي ولاية الفقيه، حيث يتبع المرجع الشيعي الأعلى في إيران علي خامنئي.
ونفذت سرايا المختار عددا من العمليات الدامية، منها تفجير عبوات وقنابل موقوتة ضد قوات الأمن البحرينية، وإحراق البنك الوطني البحريني، والهجوم على مراكز للشرطة.