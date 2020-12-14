عبدالله بن زايد: نرحب بجهود الكويت بشأن المصالحة الخليجية (فيديو)

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، ترحيب أبوظبي، بجهود الكويت، بشأن المصالحة الخليجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الشيخ عبدالله بن زايد ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال وزير خارجية الإمارات، ردا على سؤال حول المصالحة الخليجية: ”نرحب بجهود الكويت، ولا شك أن إعادة التضامن العربي مهم في هذه الظروف“.