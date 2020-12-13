الكويت.. "معركة رئاسة" مجلس الأمة تتحول إلى تهديد بعدم التعاون مع الحكومة

صعد نواب مجلس الأمة الكويتي الذين مضى على انتخابهم أسبوع واحد، من حدة خطابهم ليصل بهم الأمر حد التهديد بعدم التعاون مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قريبا، في حال عدم تجاوبها مع مطالبهم بتغيير رئيس مجلس الأمة السابق.

وجاءت تهديدات النواب بعد عقدهم ثالث اجتماع تنسيقي بينهم للتباحث ببعض الملفات والقضايا المهمة على الساحة الكويتية، وأبرزها قضية اختيار رئيس جديد للمجلس بعد إعلان نحو أربعين نائبا من أصل خمسين ترشيحهم للنائب بدر الحميدي للرئاسة، ومطالبتهم باستبعاد رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم.

إن موقف الأمة واضح ولا لبس فيه أبداً وتصريحات أكثر من ٤٠ نائب ليست مسألة شعارات ومزايدة وكلام فقط، هذه إرادة الشعب ورغبته بعدم وجود هذا العنصر بالرئاسة، وفي حال الاصرار فإن #عدم_التعاون_السياسي مع الحكومة هو موقفي المعلن والأول أمام هذا التعنت

وهي الآن بين فرد وبين الشعب الكويتي — ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) December 12, 2020

وتأتي هذه التهديدات والتلويح بعدم التعاون للضغط على الحكومة التي تمتلك نحو 15 صوتا، وإلزامها بعدم التصويت للغانم الذي تهدف المعارضة التي تشكل الأغلبية في المجلس النيابي الجديد إلى إزاحته من منصب الرئيس.

إلحاقاً بما كتبناه صباح اليوم، وتأكيداً للمؤكد سلفاً عن قناعة تامة ، #عدم_التعاون_السياسي هو خيارنا الأول في حال عدم إمتثال الحكومة للإرادة الشعبية وذهبت بأصوات اعضائها في تصويت الرئاسة عكس التيار الشعبي — فرز محمد المطيري (@Frz_aldaihani) December 12, 2020

وأطلق النواب عبر وسم #عدم_التعاون_السياسي تصريحاتهم، بدعوى ”أن وجود الغانم برئاسة المجلس مخالفة صريحة لإرادة الشعب الذي انتخبهم، وأن تصويت الحكومة له مخالف لإرادة الأمة“، وفق قولهم.

ما حدث يوم 5 ديسمبر كان ثورة شعبية كويتية بوجه الفساد ورغبة بالاصلاح والتغيير رغم مخاطر وباء كورونا لذلك أعلن أنا النائب مرزوق الخليفة

#عدم_التعاون_السياسي مع سمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته في حال تجاهل رغبة الإرادة الشعبية بتغيير رئاسة مجلس الأمة — مرزوق الخليفة (@MarzuqAlkhalifa) December 12, 2020

إذا لم تحترم حكومة صباح الخالد إرادة الشعب المتمثلة بتصريح 42 نائباً بتزكية بدر الحميدي رئيساً لمجلس الأمة فإني أعلن #عدم_التعاون_السياسي مع رئيس الوزراء. — د. بدر زايد الداهوم (@DrBaderALdahoom) December 12, 2020

وإضافة إلى النواب، لاقى الوسم تفاعلا من قبل عدد من النشطاء المؤيدين لاستبعاد الغانم من رئاسة المجلس، بعد رئاسته له منذ 2016 وفوزه بـ 48 صوتا، وحصوله على دعم من الحكومة التي تشارك بالتصويت على منصب الرئاسة وفقا للدستور.

احتراما لإرادة الأمة المتمثلة بصناديق الإنتخابات واستجابة للدعوات الشعبية أعلن أنا النائب محمد براك المطير #عدم_التعاون_السياسي مع سمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته في حال تجاهل الإرادة الشعبية النيابية المتمثلة في إعلان 42 نائب تزكية النائب بدر الحميدي لرئاسة مجلس الأمة — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) December 12, 2020

وبينما أعلن نحو 40 نائبا -حتى الآن- التزامهم بما خلصت إليه الاجتماعات التنسيقية فيما بينهم، واختيارهم النائب بدر الحميدي رئيسا للمجلس، رفض البقية الكشف عن اسم المرشح الذي سينتخبونه.

ورغم الدلائل التي تشير إلى احتمال فوز مرشح المعارضة بالرئاسة، تشير بعض التحليلات وبعض المتابعين للشأن السياسي في الكويت إلى فرصة الغانم بالفوز وتوجه الحكومة لدعمه، وهو ما أشار إليه النائب حسن جوهر بلقاء سابق قال فيه ”إن ترشيح الغانم لرئاسة المجلس يعني أن الحكومة تدعمه وأن النواب الأربعين مخترقون“.

وأثارت توجهات النواب بالتركيز على قضية الرئاسة ومطالبتهم باستبعاد الغانم الذي لم يعلن حتى الآن عبر حساباته الإلكترونية ترشيح نفسه رسميا لرئاسة المجلس، استياء شريحة واسعة من الكويتيين الذين اعتبروا انشغال النواب بالسجالات بشأن المناصب مخيبا لآمالهم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الحكومة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد، وسيتم فيها انتخاب رئيس المجلس، وهو انتخاب سري ما زالت المعارضة تطالب بجعله علنيا لمعرفة مدى التزام النواب، وهو توجه يقول عنه القانونيون إنه ”غير دستوري“.

وتعد هذه الانتخابات النيابية الثانية التي تشارك المعارضة فيها وفق قانون ”الصوت الواحد“، الذي بدأ تطبيقه منذ انتخابات 2012 التي قاطعتها المعارضة آنذاك، زاعمة ”أن هذا القانون يهدف إلى منعهم من الوصول إلى البرلمان“، لتنتهي مقاطعتهم بعد أربعة أعوام من خلال مشاركتهم بانتخابات مجلس 2016.