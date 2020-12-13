13 ديسمبر

الكويت.. "معركة رئاسة" مجلس الأمة تتحول إلى تهديد بعدم التعاون مع الحكومة

الكويت.. "معركة رئاسة" مجلس الأمة ت...

صعد نواب مجلس الأمة الكويتي الذين مضى على انتخابهم أسبوع واحد، من حدة خطابهم ليصل بهم الأمر حد التهديد بعدم التعاون مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قريبا،

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

صعد نواب مجلس الأمة الكويتي الذين مضى على انتخابهم أسبوع واحد، من حدة خطابهم ليصل بهم الأمر حد التهديد بعدم التعاون مع الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها قريبا، في حال عدم تجاوبها مع مطالبهم بتغيير رئيس مجلس الأمة السابق.

وجاءت تهديدات النواب بعد عقدهم ثالث اجتماع تنسيقي بينهم للتباحث ببعض الملفات والقضايا المهمة على الساحة الكويتية، وأبرزها قضية اختيار رئيس جديد للمجلس بعد إعلان نحو أربعين نائبا من أصل خمسين ترشيحهم للنائب بدر الحميدي للرئاسة، ومطالبتهم باستبعاد رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم.

وتأتي هذه التهديدات والتلويح بعدم التعاون للضغط على الحكومة التي تمتلك نحو 15 صوتا، وإلزامها بعدم التصويت للغانم الذي تهدف المعارضة التي تشكل الأغلبية في المجلس النيابي الجديد إلى إزاحته من منصب الرئيس.

وأطلق النواب عبر وسم #عدم_التعاون_السياسي تصريحاتهم، بدعوى ”أن وجود الغانم برئاسة المجلس مخالفة صريحة لإرادة الشعب الذي انتخبهم، وأن تصويت الحكومة له مخالف لإرادة الأمة“، وفق قولهم.

وإضافة إلى النواب، لاقى الوسم تفاعلا من قبل عدد من النشطاء المؤيدين لاستبعاد الغانم من رئاسة المجلس، بعد رئاسته له منذ 2016 وفوزه بـ 48 صوتا، وحصوله على دعم من الحكومة التي تشارك بالتصويت على منصب الرئاسة وفقا للدستور.

وبينما أعلن نحو 40 نائبا -حتى الآن- التزامهم بما خلصت إليه الاجتماعات التنسيقية فيما بينهم، واختيارهم النائب بدر الحميدي رئيسا للمجلس، رفض البقية الكشف عن اسم المرشح الذي سينتخبونه.

ورغم الدلائل التي تشير إلى احتمال فوز مرشح المعارضة بالرئاسة، تشير بعض التحليلات وبعض المتابعين للشأن السياسي في الكويت إلى فرصة الغانم بالفوز وتوجه الحكومة لدعمه، وهو ما أشار إليه النائب حسن جوهر بلقاء سابق قال فيه ”إن ترشيح الغانم لرئاسة المجلس يعني أن الحكومة تدعمه وأن النواب الأربعين مخترقون“.

وأثارت توجهات النواب بالتركيز على قضية الرئاسة ومطالبتهم باستبعاد الغانم الذي لم يعلن حتى الآن عبر حساباته الإلكترونية ترشيح نفسه رسميا لرئاسة المجلس، استياء شريحة واسعة من الكويتيين الذين اعتبروا انشغال النواب بالسجالات بشأن المناصب مخيبا لآمالهم.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء المقبل، بحضور الحكومة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد، وسيتم فيها انتخاب رئيس المجلس، وهو انتخاب سري ما زالت المعارضة تطالب بجعله علنيا لمعرفة مدى التزام النواب، وهو توجه يقول عنه القانونيون إنه ”غير دستوري“.

وتعد هذه الانتخابات النيابية الثانية التي تشارك المعارضة فيها وفق قانون ”الصوت الواحد“، الذي بدأ تطبيقه منذ انتخابات 2012 التي قاطعتها المعارضة آنذاك، زاعمة ”أن هذا القانون يهدف إلى منعهم من الوصول إلى البرلمان“، لتنتهي مقاطعتهم بعد أربعة أعوام من خلال مشاركتهم بانتخابات مجلس 2016.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com

الوسومات:
الكويت
مجلس الأمة الكويتي
تاغ
انتخابات الرئاسة
مرزوق الغانم
البرلمان الكويتي
تابعوا إرم نيوز عبر غوغل نيوز تابعنا على منصة غوغل الإخبارية