تغيير بعدد الحقائب ودخول وزراء جدد.. ملامح الحكومة الكويتية الجديدة

كشفت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحكومة الجديدة المتوقع الإعلان عنها قريباً ستشهد تغييرا بعدد من الوزارات ودخول وزراء جدد، وذلك تماشياً مع مخرجات الانتخابات النيابية التي أجرتها الكويت مؤخراً والتي أسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة.

وقالت الصحيفة ”إن ثمانية وزراء على الأقل من التشكيلة الحكومية الحالية سيطولهم التغيير، في خطوة تستهدف تجديد الدماء وتهيئة الأرضية للتماهي مع تركيبة البرلمان، وذلك تجاوباً مع المرحلة المقبلة التي تتطلب التنسيق مع مجلس الأمة من أجل مواجهة التحديات“.

وأضافت الصحيفة ”أن التشكيل الحكومي الجديد سيتضمن تسمية وزراء جدد لحقائب التربية والتعليم العالي والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والإعلام والمواصلات، إضافة إلى عودة وزارة الداخلية إلى الأسرة الحاكمة وفق ما هو متعارف عليه بدلاً من أنس الصالح أول وزير من خارج الأسرة الحاكمة يتقلَد منصب وزير الداخلية“.

وأوضحت ”أن وزيرَي الخارجية الشيخ أحمد الناصر والصحة باسل الصباح مستمرّان في الحكومة الجديدة التي من المفترض تشكيلها قبل عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد يوم الثلاثاء المقبل“.

وذكرت الصحيفة أنها تواصلت مع عدد من الوزراء في الحكومة السابقة، حيث ”أكد عدد منهم أنهم لم يتلقوا اتصالات لتوزيرهم من جديد أو حتى لإبلاغهم بقرار استبعادهم، مفسرين ذلك بأنه حذر حكومي سيستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان التشكيلة الرسمية“.

وأكدت مصادر أخرى لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية أن الوزير أنس الصالح سيبقى في التشكيلة الجديدة وسيتقلَد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأشارت إلى استمرار الوزراء (الدكتورة رنا الفارس، والمستشار الدكتور فهد العفاسي، ومريم العقيل، وخالد الروضان، والدكتور سعود الحربي، والمهندس وليد الجاسم، ومبارك الحريص، والدكتور خالد الفاضل)، إضافة إلى الشيخ أحمد المنصور.

وأضافت ”أنه سيتم استحداث وزارة جديدة للبيئة والعلوم النووية وسيتم تعيين الدكتور عبد الستار صبحي وزيرا لها“.

وأجرت الكويت في الخامس من الشهر الجاري الانتخابات النيابية والتي شهدت دخول 31 عضوا جديدا إلى المجلس، تبعتها استقالة الحكومة السابقة برئاسة الشيخ صباح الخالد الذي تم تكليفه مجدداً من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الكويتي.

وبحسب الدستور الكويتي، يتم تعيين حكومة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي، وفقاً لنص المادة 57 من الدستور التي تقول ”يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة، 56، عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة“.

وشنَ النواب الجدد هجوماً على عدد من الوزراء في الحكومة السابقة منهم وزير الداخلية أنس الصالح ووزير الصحة باسل الصباح، ملوحين بتأزيم العلاقة مع الحكومة في حال عودة من أسموهم بـ ”وزراء التأزيم“.