سلطنة عمان تعفي مواطني 103 دول من تأشيرة الدخول مدة 10 أيام دعما للسياحة‎

قالت الشرطة العُمانية اليوم الأربعاء، إن السلطنة ستعفي رعايا 103 دول من الحاجة إلى تأشيرة دخول للإقامة لمدة تصل إلى عشرة أيام، في خطوة لدعم السياحة ودعم اقتصادها المتعثر.

وحددت شرطة سلطنة عمان في حسابها على تويتر شروط منح هذه التآشر، وهي: ”أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مسبق مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة“.

وكانت السلطنة الأسبوع الماضي، قات إنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستأنفت الدولة الخليجية الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية الدخول.