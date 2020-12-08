الكويت.. نواب يلوحون بتأزيم العلاقة مع الحكومة في حال عودة وزير الداخلية أنس الصالح

لم ينتظر عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي الذين مضى على وصولهم إلى البرلمان يومان فقط دخولهم معترك الحياة السياسية رسمياً، حتى هاجموا الحكومة التي لم تتشكل بعد، وبالذات وزير الداخلية أنس الصالح الذي لم يتبين إن كان سيعود في التشكيل الحكومي الجديد أم لا.

وشن عدد من هؤلاء النواب هجوما على الوزير الصالح، الذي تقلد الوزارة قبل عام ليُعتبر أول وزير من خارج الأسرة الحاكمة يشغل هذه الوزارة السيادية التي بقيت محصورة بآل الصباح منذ تأسيس وزارة الداخلية عام 1962 في الكويت.

وجاء الهجوم عقب تعيين أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد للشيخ صباح الخالد رئيسا للحكومة الجديدة، وتكليفه بترشيح أعضاء للوزارة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم، وفقاً للدستور الكويتي.

وبدأ هجوم النواب كتحذير للحكومة من إعادة الوزير الصالح إليها مجدداً بأي منصب، في إشارة منهم إلى أن عودته ستكون سبباً بتأزيم العلاقة بينهم وبين الحكومة.

اعلن استجوابي لوزير الداخلية انس الصالح ان عاد لوزارة الداخلية بالحكومة الجديدة من محورين ١- السماح بالتأثير على ارادة الناخبين وشراء الأصوات ٢-اقصاء وظلم الكفاءات من القياديين وعلى سمو رئيس الوزراء قراءة نتائج الأنتخابات وإذا كان لايريد التأزيم فتغيير وزير الداخلية واجب — محمد عبيد الراجحي (@mo7amed_alrajhi) December 8, 2020

ومن أبرز النواب الذين هاجموا الصالح وتعهدوا باستجوابه في حال عاد مجدداً إلى الحكومة، النائب بدر الداهوم رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة، والنائب محمد عبيد الراجحي والنائب حمدان العازمي والنائب صالح المطيري.

الحكومة التي تقبل إعادة توزير عليه غضب شعبي ومخالفات جسيمة وكان يعمل مفتاح انتخابي لمرشحين مثل الفضل وغيره هي التي تبحث عن التأزيم. — د. بدر زايد الداهوم (@DrBaderALdahoom) December 8, 2020

استجواب أنس الصالح في عودته من محور واحد فقط.

عدم صلاحيته للمنصب الوزاري. — د. بدر زايد الداهوم (@DrBaderALdahoom) December 8, 2020

وخضع الوزير أنس الصالح منذ توليه وزارة الداخلية لاستجوابين من نواب مجلس 2016، انتهيا بتجديد الثقة به.

النائب حمدان العازمي : عودة الوزراء التأزيميين في التشكيل الحكومي الجديد ستكون بداية غير موفقة لحكومة تنشد التعاون مع المجلس الجديد بمخرجاته المغايرة .. وسنؤيد استجواب الأخ بدر الداهوم لأنس الصالح في حال عودته وزيرا للداخلية خاصة اننا صوتنا بطرح الثقة فيه مرتين متتاليتين — إعلامية حمدان سالم العازمي (@hamdan__alazmi) December 8, 2020

عهد و وعد سوف تحاسب https://t.co/K4ftUTAOqp — د.صالح ذياب المطيري (@Dr_S_ALMutairi) December 8, 2020

وتباينت المواقف النيابية تجاه الصالح خلال قيادته لوزارة الداخلية، خصوصاً بعد قضية ”تسجيلات أمن الدولة“ التي تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطؤ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.

وتم على إثر هذه التسجيلات التي أثيرت قبل أشهر، تشكيل لجنة تحقيق وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد تدخل من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي كان يشغل منصب ولي العهد حينها.

وتتزامن تحذيرات النواب من عودة أنس الصالح مع بداية ساخنة للمجلس النيابي الذي بدأ نوابه بتشكيل تكتلات وتجمعات وعقد اجتماعات خاصة لبحث قضايا وملفات مهمة، منها رئاسة المجلس والعفو العام بعد أن أسفرت الانتخابات عن تقدم نسبي للمعارضة في مجلس الأمة.