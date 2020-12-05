وزير الخارجية العماني: مسؤول أمريكي طرح تصنيف جماعة الحوثي كجماعة "إرهابية"

قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ”إن مسؤولا أمريكيا طرح تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، خلال محادثات في مسقط“.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البوسعيدي خلال إحدى جلسات حوار المنامة، بعنوان ”أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي“.

وردا عن سؤال حول تقارير تتحدث عن استعدادات أمريكية لتصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية، قال البوسعيدي، إن ”مسؤولا أمريكيا طرح تصنيف المليشيا جماعة إرهابية خلال محادثات في سلطنة عمان“، دون تفاصيل أكثر.

وشدد الوزير على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، للتوصل لاتفاق لوضع حد للنزاع في البلد الذي أنهكه انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية منذ سنوات.

وأكد الوزير العماني التزام السلطنة بتسوية النزاعات في المنطقة ”بشكل سلمي“. وأضاف البوسعيدي، أنه ”لا يعتقد أن حل الصراع في اليمن يستند إلى تصنيف أو محاصرة طرف فيه‎“.

وكانت مجلة ”فورين بوليسي“ كشفت، مؤخرا، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تستعد لتصنيف مليشيات الحوثي في اليمن ”منظمة إرهابية“.

ويعقد حوار المنامة الذي انطلق، الجمعة، في نسخته الـ16، بمشاركة رؤساء وزراء، ووزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، أصحاب الرأي، ومجتمع الأعمال.

وتناقش القمة التي تمتد على مدار 3 أيام، قضايا تتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية بالإضافة إلى التحديات الأمنية الأكثر إلحاحًا في الشرق الأوسط.