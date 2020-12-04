وزير الخارجية القطري: ثمة تحرك الآن لحل الخلاف الخليجي

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، أن ”هناك تحركا الآن لتسوية الخلاف الخليجي“، مشيرا إلى أن حل الخلاف الخليجي ”يجب أن يكون شاملا“.

وقال بن عبدالرحمن عبر وصلة فيديو ”تجري في الوقت الراهن بعض التحركات التي نتمنى أن تضع حدا لهذه الأزمة.. يحدونا الأمل في أن تسير الأمور في مجراها الصحيح الآن. لا يمكننا التكهن بحدوث هذا على نحو وشيك أو بتسوية الأمر في يوم وليلة“.

جاءت تصريحات الوزير القطري في مؤتمر دبلوماسي إيطالي، بعد أن أجرى جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض محادثات في الدوحة يوم الأربعاء في أعقاب زيارة للسعودية.

وكانت تقارير صحفية؛ قد كشفت أن السعودية وقطر تقتربان من إبرام اتفاق مبدئي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من 3 سنوات، بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، الساعية لتحقيق انتصارات في السياسة الخارجية خلال أيامها الأخيرة في البيت الأبيض.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ إن الاختراق المحتمل يأتي بعد أشهر من الدبلوماسية المكثفة، بوساطة الكويت، والتي وصلت إلى ثمارها بدفعة أخيرة من صهر الرئيس الأمريكي ومبعوث الشرق الأوسط جاريد كوشنر، الذي زار الخليج هذا الأسبوع.