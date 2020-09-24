صحيفة: الرسالة الكويتية لأمير قطر أكدت استمرار الجهود لرأب الصدع الخليجي

كشفت صحيفة ”الراي“ الكويتية، يوم الخميس، عن فحوى الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، قولها إن ”الرسالة أكدت أن الجهود الكويتية مستمرة لرأب الصدع الخليجي، ولم تتوقف“.

وأضافت الصحيفة أن محادثات الوزير الناصر، في الدوحة تطرقت أيضاً إلى ”آخر المستجدات والتطورات في المنطقة والإقليم“، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وكان الناصر وصل الدوحة مبعوثاً من نائب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي يدير البلاد منذ يوليو/ تموز الماضي، بسبب مرض أمير البلاد الذي يخضع للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

واقتصرت البيانات الرسمية للقاء الناصر بأمير قطر، ووزير خارجية الدوحة، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على الحديث عن تسليم الشيخ تميم رسالة خطية للوزير الكويتي، ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وجاءت زيارة الوزير الكويتي، بعد أيام من اجتماع بين وزير الخارجية القطري، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، في الدوحة، والذي زار قطر دون وضوح دوافع تلك الزيارة.

وبدء الحديث عن وجود جهود دبلوماسية في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى حل الخلاف القائم منذ أكثر من 3 أعوام، قائلا إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتطلع لرؤية حل.

وأكد بومبيو حينها، في اجتماع بمقر وزارة الخارجية في واشنطن مع وزير خارجية قطر، أهمية ”إيجاد حل للخلاف الخليجي، من أجل إغلاق الباب أمام التدخل الإيراني المتزايد“.

وجاء تصريح بومبيو بعد أسبوع فقط من حديث ديفيد شينكر، وهو أكبر دبلوماسي أمريكي للشرق الأوسط، عندما قال إن من المحتمل تحقيق تقدم في حل الخلاف خلال أسابيع، مشيرا إلى بوادر ”مرونة“ في المفاوضات.

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في حزيران/ يونيو 2017، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، فيما نفت قطر ذلك.