مصدر: لا صحة لوصول نايف الحجرف إلى الدوحة

نفى مصدر خليجي مطلع لـ“إرم نيوز“ ما تردد عن وصول أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إلى العاصمة القطرية الدوحة، عبر رحلة مباشرة من السعودية.

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد زعمت وصول الحجرف، اليوم الأحد، إلى الدوحة قادمًا من العاصمة السعودية الرياض. وجرى تداول ما وصف بأنه مسار رحلة طائرة خاصة من الرياض، عبر أجواء البحرين.

وسخر المصدر من هذا المسار، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك رحلة مباشرة لمسؤول خليجي من الرياض، لما احتاجت لهذا المسار المتعرج، للوصول إلى الدوحة.

وأوضح المصدر، أن المسار المتداول يشير إلى رحلة لمسؤول دولي، أو اقتصادي، عبر المسارات الاعتيادية التي فرضها إغلاق المجال الجوي السعودي، أمام الرحلات المتوجهة إلى قطر.