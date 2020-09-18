ترامب: أعتقد أن الكويت ستنضم "سريعًا" لاتفاقيات السلام مع إسرائيل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اعتقاده بأن الكويت ستنضم ”سريعا“ لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين هذا الأسبوع.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقب لقائه وفدا كويتيا على رأسه نجل أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح: ”لقد غادروا للتو مكتبي. وعقدنا اجتماعا جيدا للغاية مع الأمير. أعتقد أننا نفهم بعضنا بصورة جيدة، وهم متحمسون للغاية للكثير من الأشياء التي تحدث في الشرق الأوسط“.

وتابع: ”هم متحمسون جدا لأننا ساهمنا في توقيع أول دولتين (الإمارات والبحرين) وسينتهي بهم الأمر سريعا جزءا من ذلك“.

وأضاف : ”لدينا 7 أو 8 دول تريد أن تكون جزءا من السلام حتى بدون العمل السهل، وسريعا“.

ومنح الرئيس الأمريكي، اليوم، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى.

وجرت مراسم منح الوسام في البيت الأبيض بحضور نجل أمير الكويت الأكبر.

ويعد الوسام أحد أعلى الأوسمة من الرئيس الأمريكي.

وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن وسام جوقة الاستحقاق من الدرجة الأولى يعتبر ”وساما مرموقا، ونادرًا ما يتم منحه، ولا يمكن منحه إلا من قبل الرئيس، عادةً لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى“، لافتا أن آخر مرة تم تكريم أحد بهذا الوسام كان في عام 1991.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتواجد في الولايات المتحدة منذ 23 تموز/يوليو الفائت، لاستكمال العلاج، عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في وقت سابق، تحسن صحة أمير البلاد.