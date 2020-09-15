ملك البحرين: السلام خيار إستراتيجي للمملكة

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، أن السلام خيار إستراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب ومختلف الثقافات بعيدًا عن التوترات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الملك حمد آل خليفة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه ترامب بالتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، معرباً عن شكره وتقديره على جهود المملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية ”بنا“.

و شكر آل خليفة، ترامب، على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات وجهوده في دفع جهود إحلال السلام في منطقة في الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

من جانبه أكد الرئيس دونالد ترامب أن البحرين انتهجت نهج السلام، والذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.