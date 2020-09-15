15 سبتمبر

رسميًا.. توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض (فيديو وصور)

رسميًا.. توقيع اتفاقيتي السلام بين...

تم، مساء اليوم الثلاثاء، في واشنطن، التوقيع رسميًا على اتفاقيتي السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة إسرائيل. مراسم توقيع اتفاقيتي

المصدر: فريق التحرير

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تم، مساء اليوم الثلاثاء، في واشنطن، التوقيع رسميًا على اتفاقيتي السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة إسرائيل.

وجرت مراسيم توقيع الاتفاق بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، والتي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحضور وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، الذي يرأس الوفد الإماراتي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقود وفد بلاده، بالإضافة إلى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الذي يرأس وفد المملكة.

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وفي البداية وقعت إسرائيل ”اتفاقات منفصلة“ مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وبعد ذلك انضمت الولايات المتحدة للدول الثلاث لتوقيع وثيقة مشتركة تعرف باسم ”اتفاقات أبراهام“.

u-s-president-trump-hosts-leaders-for-abraham-accords-signing-ceremony-at-the-white-house-in-washington u-s-president-trump-hosts-leaders-for-abraham-accords-signing-ceremony-at-the-white-house-in-washington

 

وشهد حفل التوقيع حضور أكثر من 200 من الشخصيات التي وُجهت لها الدعوات لتشهد هذا الحدث التاريخي.

u-s-president-trump-hosts-leaders-for-abraham-accords-signing-ceremony-at-the-white-house-in-washington

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد استقبل رؤساء الوفود الثلاثة: البحريني، والإماراتي، والإسرائيلي، تواليًا، لدى وصولهم إلى البيت الأبيض، وعقد مباحثات ثنائية مع كل وفد على حدة، قبل الانتقال إلى التوقيع النهائي على اتفاقات السلام.

u-s-president-trump-hosts-leaders-for-abraham-accords-signing-ceremony-at-the-white-house-in-washington

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الوسومات:
الإمارات
البحرين
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تاغ
ترامب
اتفاق السلام الاماراتي الاسرائيلي
اتفاق السلام البحريني الإسرائيلي
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