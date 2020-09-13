الملك سلمان يتلقى رسالة من العاهل البحريني

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تسلّم الرسالة خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ”واس“.