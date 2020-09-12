وزير الداخلية الكويتي يعلق على الاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية بخطف مواطنين

ردَ وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح على الاتهامات التي وجهها النائب شعيب المويزري إليه وإلى الأجهزة الأمنية التي اتهمها بخطف الضابط ناصر الطيار والمحامي خالد الخبيزي بظروف غامضة وإخفائهم وعدم معرفة ذويهم بمكان تواجدهم.

وقال الوزير الصالح بتغريدة ”ادعى النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما تفضل به النائب د. عادل الدمخي، وأرفق هذا الفيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور“، مضيفاً ”تقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته، جميع الإجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك غير صحيح“.

ادعى النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما تفضل به النائب د. عادل الدمخي، وأرفق هذا الفيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور. وتقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته، جميع الإجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك غير صحيح. pic.twitter.com/VRy4Fi5gNV — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) September 12, 2020

وأشار الصالح إلى قضية المحامي ”أما بشأن المحامي، فهو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (2020/1942) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سري فلن اتطرق لأي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة العامة هي من أصدرت أمر ضبطه وإحضاره“.

أما بشأن المحامي، فهو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (2020/1942) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سري فلن اتطرق لاي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة العامة هي من اصدرت امر ضبطه واحضاره. ونحن حريصون على توفير كافة الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين. pic.twitter.com/yQgsUyWmiw — أنس خالد الصالح (@AnasALsaleh) September 12, 2020

ويأتي تصريح وزير الداخلية بعد الاتهامات التي وجهها النائب المويزري للأجهزة الأمنية بخطف المواطنين، وعدم اتباع الإجراءات القانونية من إبلاغ واستدعاء، واتهام الوزير ذاته بعدم الرد على حديث النائب عادل الدمخي قبل يومين والذي أشار إلى اختفاء الضابط ناصر الطيار منذ أكثر من أسبوع دون أن يعلم ذووه بمكانه.

وسبق أن أكدت وزارة الداخلية في بيان نشرته مساء أمس الجمعة، عدم صحة الاتهامات التي وجهها النائب للأجهزة الأمنية، مبينةً تطبيقها للقانون ومشيرةً إلى ”أن جميع الإجراءات المتخذة قد تمت بمعرفة وأمر النيابة العامة وفقًا لقضايا سُطرت وقُيدت وحُقق بها وصدر قرار من قبلهم“.

https://twitter.com/Moi_kuw/status/1304461955529408516?s=20

ومع إصدار البيانات من النائب المويزري والرد عليها من الوزير الصالح ووزارته، فقد اتخذ نشطاء من تبادل الاتهامات وسيلة للمطالبة بالكشف عن مصير الضابط ناصر الطيار الموجود لدى النيابة العامة للتحقيق معه برفقة الضابط فيصل السلمان أحد أبناء الأسرة الحاكمة بالقضية الأبرز على الساحة الكويتية والمعروفة بـ ”تسريبات أمن الدولة“.

تساؤلات النائب د.عادل الدمخي عن سبب اختفاء العقيد ناصر الطيار الذي أعد تقرير الصندوق المالي.. الشيخ يقال له طال عمرك …طال عمرك!! وولدكم؟؟!! هل تريديون ميموني ثاني! @DrAldamkhi #مجلس_الأمة #استجواب_وزير_الداخلية pic.twitter.com/MXG9daHh7O — اللجنة الاعلامية (@AldamkhiAloula) September 11, 2020

وثارت التساؤلات حول مصير الضابط الطيار عقب ”أن أشارت تقارير محلية إلى تعرضه لانهيار عصبي خلال التحقيق معه ودخوله الطب النفسي“، وهو ما ذكره النائب عادل الدمخي خلال جلسة مجلس الأمة يوم الخميس الماضي التي شهدت تجديد الثقة بوزير الداخلية.

كانت #الكويت منارة للحريات ومقصداً لكل شريف لاجيء .. أما اليوم ففي وطني يُظلم الشريف ويُقدّم الخبيث، يُحارب المصلح ويُقرب الوضيع ، ويُطلب من كرام النفوس بالخُضوع والمصلحين بالطاعة . اللهم إنه مغلوب فانتصر#خل_نفزع_للديرة وين #ناصر_الطيار 👇

وين #خالد_الخبيزي pic.twitter.com/FPZr6fbB81 — عمار محمد العجمي (@Alajmi_Ammar_) September 11, 2020

يجب أن تتحرك منظمات حقوق الإنسان للكشف عن مصير #ناصر_الطيار وزيارة مراكز التحقيق للتأكد من الأخذ بمعايير حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة وتوكيل محامي وعدم ارتكاب جرائم التعذيب ضد المشتبه بهم ،وزير الداخلية أنت مسؤول أمام المجتمع الكويتي عن سلامة #ناصر_الطيار@AnasALsaleh #1MDB — Salwa_Saeed (@Salwa_S_Sa) September 11, 2020

رجل امن ولا يستطيع الاستعانة بمحامي فما حال المواطن العادي؟ ماتم اتخاذه مع ناصر الطيار اجراءات تعسفية تخالف قانون الاجراءات الجزائية ويبدو ان وزارة الداخلية لم تتعض من قضية الميموني رحمه الله،،ونشكر النائب عادل الدمخي على اثارته لهذا الموضوع فكرامة المواطنين خط احمر #ناصر_الطيار — المحامي حمد الرومي (@botherar) September 11, 2020

#ناصر_الطيار ضابط برتبة عقيد في امن الدوله يفترض انه قادر على المواجهه في اقسى الظروف ولكن نهياره العصبي اثناء التحقيق واحالته للطب النفسي أمر غير طبيعي ويثير التساؤل ، ما الذي حصل معه وهل تعرض الى إكراه نفسي وبدني فوق طاقته ..؟؟ — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) September 11, 2020

وبدأت قضية ”تسجيلات أو تسريبات أمن الدولة“ بنشر حساب ”جنوب السرة“ في ”تويتر“ لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.

واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد تدخل من نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتعهده بمتابعة القضية.

وأشارت تقارير محلية إلى أن التحقيق في القضية يسير باتجاهين ”الأول رفض محتوى التسجيلات وتجريم التجسس على المواطنين، والثاني خطورة التسريب الذي حصل للتسجيلات من داخل جهاز أمن الدولة والذي اعتبرته خيانة عظمى وقضية أمن قومي بالغة الحساسية والخطورة“.