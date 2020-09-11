إيران وحماس والسلطة وتركيا تندد باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

نددت كل من تركيا و إيران وحركة حماس والسلطة الفلسطينية، الجمعة، باتفاق السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تستنكر بشدة ”قرار البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل“، زاعمة أنه“ يوجه ضربة جديدة لجهود الدفاع عن القضية الفلسطينية“.

وأضافت الوزارة في بيان ”سيزيد إسرائيل جرأة على مواصلة ممارساتها غير المشروعة تجاه فلسطين وجهودها لجعل احتلال الأراضي الفلسطينية دائما“ على حد تعبير البيان.

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر إن ”الاتفاق يمهد الطريق للمخططات الإسرائيلية“ على حد تعبيره.

وجاء تعليق حركة حماس على الاتفاق مطابقا للتصريح الإيراني، حيث قالت الحركة في بيان إنه ”يعتبر تهديدًا حقيقيًا لأمن المنطقة والعالم العربي، إلى جانب كونه يحقق ضررًا بالقضية الفلسطينية“.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان لها، إنها ترفض هذه الخطوة، مطالبة مملكة البحرين، بـ“التراجع الفوري عنها، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك“ على حد تعبير البيان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن اتفاق مملكة البحرين ودولة إسرائيل على معاهدة سلام بين البلدين.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر:“اختراق تاريخي آخر اليوم، تتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل، ومملكة البحرين، على اتفاق سلام ، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!“.