وزير خارجية البحرين: السلام مع إسرائيل خطوة واقعية لمواجهة التحديات الإستراتيجية

قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، اليوم الجمعة، إن إعلان اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة واقعية لمواجهة التحديات الإستراتيجية.

وأكد الوزير، بحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين ”بنا“، على ”أهمية الخطوة التاريخية التي قام بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بجهود بارزة من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى إعلان سلام مع إسرائيل“.

وقال، في تصريح صحفي، إن مملكة البحرين تشدد على أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل، واعتبار السلام خيارًا إستراتيجيًا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل وشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، واصفًا هذه الخطوة بأنها خطوة واقعية لمواجهة التحديات الإستراتيجية، وحماية المصالح الوطنية.

وأضاف بأن مملكة البحرين تؤكد على حسن الجوار مع جميع دول الجوار، ودول المنطقة.

واعتبر أن“إعلان السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يحقق أهداف مبادرة السلام العربية، وسيساهم بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، ويحقق السلام الدائم.

وذكرت الوكالة البحرينية أن المنامة ستقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع تل أبيب بعد الاتصال الذي أجراه الملك حمد بن عيسى مع كل من الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرة إلى أن توقيع إعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل سيكون في البيت الأبيض 15 سبتمبر الجاري.