11 سبتمبر

آل خليفة: اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة وازدهارها

آل خليفة: اتفاق السلام بين البحرين...

قال مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، يوم الجمعة، إن إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة

المصدر: فريق التحرير

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قال مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، يوم الجمعة، إن إعلان إقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها و ازدهارها.

واعتبر آل خليفة، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر، أن هذا الإعلان ”يوجه رسالة إيجابية ومشجعة إلى شعب إسرائيل، بأن السلام العادل والشامل مع الشعب الفلسطيني هو الطريق الأفضل والمصلحة الحقيقية لمستقبله ومستقبل شعوب المنطقة“.


وأضاف آل خليفة: ”حين تضع مملكة البحرين نهج الانفتاح والتعايش مع الجميع في مقدمة أولويات سياستها الخارجية، فإنها تبني على قرون من التعايش والتماسك المجتمعي فيها بين مختلف الأعراق والديانات“.

وأكد مستشار ملك البحرين أن ”نجاح البحرين في ذلك يعطينا التفاؤل بنجاح منطقتنا الأوسع في هذا النهج الصحيح“.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، اتفاق مملكة البحرين ودولة إسرائيل على معاهدة سلام بين البلدين.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: “اختراق تاريخي آخر اليوم، تتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل، ومملكة البحرين، على اتفاق سلام، ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!“.

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