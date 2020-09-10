الديوان الأميري الكويتي ينفي شائعات عن وفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح

نفى الديوان الأميري في الكويت، في بيان له، فجر اليوم الجمعة، مزاعم حول وفاة أمير البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا أن وضعه الصحي مستقر.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس تداول نشطاء على منصات التواصل، مزاعم حول وفاة الأمير الذي يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: ”ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عارية عن الصحة فقد أكد وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن الحالة الصحیة لأمير البلاد مستقرة ويتلقى العلاج المقرر“.

وأضاف البيان: ”الدیوان الأمیري على تواصل مستمر مع الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئیس الحرس الوطني، الذي طمأن الجمیع على صحة أمیر البلاد“.

وتابع: ”یھیب الدیوان الأمیري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرھا الرسمیة وأن لا یلتفت إلى الأخبار المغرضة“.