اتهام شركة عقارية يديرها كويتيون وعراقيون بغسيل أكثر من مليار دولار‎

كشفت التحقيقات المتواصلة في الكويت بشأن قضية ”غسيل الأموال“ التي تصدَرت الحديث الإعلامي في الآونة الأخيرة عن قضية جديدة متهم فيها أربعة أشخاص كويتيان وعراقيان، اتُهموا بجرائم احتيال ونصب عقاري وغسيل أموال بمئات الملايين.

وقال مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”إن النيابة العامة أحالت قضية المتهمين الأربعة الهاربين من البلاد، إلى التحقيق بعد اتهامهم بالحصول على 340 مليون دينار أي أكثر من مليار دولار من الجرائم التي ارتكبوها من خلال شركة عقارية يملكونها“.

وأوضح المصدر ”أنه ونقلاً عن تقرير الاتهام فإن شركة المتهمين الأربعة تابعة لإحدى الشركات المدانة بحكم قضائي نهائي بارتكاب جرائم احتيال ونصب على المواطنين“.

وأشار المصدر إلى وجود علاقة بين مدير الشركة العراقي وبعض المشاهير الذين تم إحالتهم إلى النيابة العامة مؤخراً من خلال تسويقهم لمنتجات الشركة، مؤكداً متابعة النيابة للقضية لمعرفة مدى استفادة المشاهير من أموال هذه الشركة.

وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال دفعة واحدة في فترة زمنية قصيرة منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها مشاهير وشخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.