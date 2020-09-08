ضبط "شبكة نسائية" لشراء أصوات الناخبين في الكويت (صور وفيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية الكويتية من ضبط شبكة نسائية تدير عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة في الدائرة الرابعة، المقرر إقامتها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن آلية ضبط الشبكة بعد إجراء التحريات اللازمة، بعد ورود معلومات إلى إدارة مباحث محافظة الفروانية تفيد بوجود عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين بالدائرة الرابعة.

ضبط عملية شراء الاصوات لإنتخابات 2020 pic.twitter.com/OQS8UkYJlT — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 7, 2020

وقالت الوزارة في بيانها ”إنه وبناءً على التحريات تم مداهمة المنزل الذي تدار به العملية وضبط ستة مواطنين يقومون بعملية شراء الأصوات وضبط مبلغ مالي بقيمة 2779 دينار، و46 ظرفا داخل كل منها مبلغ 200 دينار، وكشوفات وأوراق خاصة بأسماء الناخبين وجهاز لابتوب“.

وأشارت الوزارة إلى إقرار المتهمين بشراء الأصوات من الناخبين وإملاء القسم عليهم وتسليمهم المبلغ النقدي المتفق عليه، لصالح أحد المواطنين في الدائرة الرابعة، مبينةً ”أنه تم حجز المتهمين والمضبوطات تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم“.

ونشرت الوزارة صوراً ومقاطع فيديو للمضبوطات والتي أظهرت مبالغ مالية موزعة بظروف، وكشف بأسماء ناخبين ووثيقة مدوَن فيها قسم على انتخاب المرشح المقصود إلى جانب مصحف، وجهاز كمبيوتر محمول.

ضبط عملية شراء الاصوات لإنتخابات 2020 pic.twitter.com/DXX14rWyab — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 7, 2020

وذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية ”أن الشبكة المضبوطة جميعها من النساء، وكنَ يدرنَ عملية شراء أصوات الناخبات لصالح المرشح مقابل مبالغ مالية، مؤكدةً أنه سيتم استدعاء الناخبات اللاتي تم رصد أسمائهن بالكشوف المضبوطة“.

وبدأت مؤخراً عمليات التحضير الشعبية لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، من خلال ما يُعرف بـ ”الانتخابات الفرعية“ أو ”التشاوريات“ التي تعقدها القبائل لاختيار مرشحيها عن الدوائر البرلمانية، بالرغم من مخالفة هذا الإجراء للقانون الكويتي.